Fed’in faiz kararına altından ilk tepki! | Altın Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizinde 75 baz puan artırıma giderken; banka böylelikle 28 yıl aradan sonra ilk kez bu kademede yüksek bir faiz artırımı yapmış oldu. Ons altın fiyatları, Fed öncesi 1820 dolar seviyesinde hareket ederken; karar sonrası dalgalı seyrederken; Başkan Powell'ın piyasaya verdiği ipuçlarıyla beraber yükselişe geçti.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların günlerdir tedirginlikle beklediği faiz kararını açıkladı. Banka buna göre; politika faizinde 75 baz puan artırıma giderek, 1994 yılından bu yana artırılan en yüksek faiz kademesini gerçekleştirmiş oldu.

ABD Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı basın toplantısında önümüzdeki toplantılar için faiz artırım projeksiyonuyla ilgili olarak, 'Faiz artırım hızı verilere bağlı olacak' şeklinde belirtti. Powell, '75 baz puanlık artırımın sürekli hale gelmesini beklemiyoruz' diye açıklamalarına eklerken; 'Gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puan artırım olabilir' dedi.

Başkan Powell, konuşmasında piyasaların merakla beklediği yıl sonu faizi çekecekleri seviye ile ilgili olarak; "Politikayı bu yılın sonunda ılımlı şekilde sınırlayıcı bir seviyede görmek istiyoruz. Politika faizi için bu ılımlı sınırlayıcı seviye yüzde 3-3,5 aralığında" değerlendirmesinde bulundu.

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ENFLASYON VERİSİYLE BEKLENTİ DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz cuma günü ABD mayıs ayı enflasyonunun sürpriz bir şekilde, yüzde 8,6’ya yükselerek 41 yılın zirvesini yenilemesiyle; piyasa fiyatlamalarında Fed’den faiz artırım beklentisinin 50 baz puandan 75 baz puana yükseldiği görülmüştü. Fed’in yıl sonunda politika faizini çekeceği seviye ise; yüzde 2,75 seviyesinden yüzde 3,50 seviyesine yükselmişti.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Ons Altın Fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1820 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası ilk tepki olarak 1814 dolar ile 1826 dolar seviyeleri arasında dalgalı seyretti. Ons altın Başkan Powell'ın açıklamalarıyla yönünü yukarı çevirdi ve 1840 dolar seviyesine kadar yükseldi. Sarı maden saat 22:06 itibarıyla yüzde 1,44 oranında yükselişle 1834 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi Fed'in kararı öncesi 105,6 seviyesinde bulunurken, şu sıralarda yüzde 0,37 oranında düşüşle 105,14 seviyesine geriledi. Brent petrol 119 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1,0403 seviyesinde bulunurken, karar sonrası dalgalı bir seyir izledi ve önce 1,0359 seviyesine kadar gerilerken; sonrasında 1,0454 seviyesine yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi yüzde 3,41 seviyesinde bulunurken; Powell ile beraber yüzde 3,38 seviyesine geriledi. Bitcoin Fed öncesi 21 bin 78 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda 21 bin 696 dolarda işlem görüyor. Dolar/TL ise karar öncesi 17,2505 TL’de hareket ederken; şu sıralarda 17,2653 TL’de bulunuyor. Gram Altın fiyatı da yüzde 1,52 oranında yükselişle 1018,71 liradan işlem görüyor.

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