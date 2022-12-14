Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Buna göre banka beklentiler dahilinde faizi 50 baz puan yukarı çekti. Böylelikle Fed, faizi yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığına yükseltmiş oldu.

FOMC açıklamasında "Faiz aralığında artırımları devam etmesi, para politikasının enflasyonu zaman içinde aşağı getirmek için yeterince sınırlayıcı bir duruşu devam ettirmesi uygun olacak. FOMC enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli" denildi.

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini 2023 ve 2024 yılları için aşağı yönlü revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e yükseltildi. Fed yetkililerinin gelecek yıl için GSYH beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e, 2024 için beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya çekti. Fed yetkilileri 2025 yılı ve uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde sürdürdüler.

ABD ekonomisi 2022 yılının üçüncü çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 2,9 büyüdü. GSYH ile ilgili final sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

FAİZ TAHMİNLERİ YÜKSELDİ



ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin önümüzdeki üç yıl için faiz tahminleri yükseldi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,4 olarak bırakıldı. Gelecek yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,6'dan yüzde yüzde 5,1'e, 2024 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıktı.

Yetkililer uzun dönem tahminini yüzde 2,4 olarak korudular.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

15 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz oranını 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı.

Fed, 2022 yılının son FOMC toplantısında artırım hızını yavaşlatsa da federal fonlama faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Faiz artırımlarının 2023 yılında da devam edeceği mesajını veren Fed, FOMC toplantısının ardından Kasım toplantısı sonrasında yapılan ile neredeyse aynı açıklamayı yayınladı. Açıklamada, "Federal Açık Piyasa Komitesi enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli. Hedef aralıkta devam eden artırımlar, enflasyonun zaman içinde yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak için para politikasının yeterince sınırlayıcı bir durumu sürdürmesinin sağlanması uygun olacak" denildi.

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