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Fed faiz kararını açıkladı

15.12.2021 - 22:01 | Son Güncelleme :
Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Buna göre banka beklentiler doğrultusunda faize dokunmayarak yüzde 0,00 - yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Fed'in faiz açıklamasında şu notlar yer aldı:

Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.

Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi. Enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçildi. Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı. İstihdam artışları güçlü. Ekonomi görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya.

2021-2022 İÇİN İŞSİZLİK TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 4,3'e , gelecek yıl için yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e çekildi. Fed yetkilileri 2023 yılı için yüzde 3,5 ve 2024 yılı için yüzde 3,5 olan tahminini korudu.

Uzun dönem işsizlik tahmini de yüzde 4,0 olarak kaldı.

ABD'de Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DE REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı, gelecek yıl için yukarı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,5 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,0 2023 yılı için yüzde 2,2 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme beklediğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 5,9, gelecek yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme tahmin edilmişti.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 2,1 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.


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