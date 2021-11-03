Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini yüzde 0,00-0,25 olarak sabit bıraktı.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı ve beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, bugün sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında aylık varlık hızını bu aydan başlayarak azaltma kararı aldı.

Fed hali hazırda aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.

FOMC toplantısından sonra yapılan açıklamada, Hazine kağıdı alımlarının aylık 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarının 5 milyar dolar azaltılacağı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre: "Bu ay 70 milyar dolar ve Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı alınacak. Mortgage destekli menkul kıymet alımı bu ay 35 ve Aralık ayında 30 milyar dolar olacak."

Fed yaptığı değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

FOMC açıklamasında ayrıca, "yüksek enflasyon büyük ölçüde geçici" ifadesine yer verildi. Pandemi ile ilişkili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde büyük fiyat artışlarına yol açtığı vurguladı.

ABD’DEN GELECEK ENFLASYON VE İSTİHDAM VERİLERİ KRİTİK OLACAK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

ABD Merkez Bankası (Fed) tahvil alımlarını kasımdan başlayarak her ay 15 milyar dolar azaltacağını açıkladı. Artan enflasyon ve istihdam piyasasındaki iyileşme ile birlikte Fed’den bu yönde bir karar gelmesini bekliyorduk. Basit bir hesapla 120 milyar dolar varlık alımları 8 ayda yani 2022 Haziran ayında bitmiş olacak. Sonrasında ise faiz artırım beklentileri konuşulmaya başlanacaktır.

Fed son aylarda söylediği gibi enflasyondaki yükselişin geçici etkilerden kaynaklandığını ifade etti. Fakat önceki söylemlerde enflasyonun geçici olduğu vurgulanırken, artık bu tonda keskin bir dil olmadığını görmekteyiz. Yani Fed, enflasyondaki yükseliş konusunda eskisi kadar rahat değil.

Fed Başkanı Powell ise, yaptığı açıklamada tapering’in faiz artırım sinyali anlamına gelmediğini fakat enflasyondaki yükseliş sürerse gereken adımları atacaklarını ifade etti.

Gelen tapering kararına rağmen piyasada pozitif görünümün sürdüğünü gördük. Ben bu hareketlerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kısa vade hareketler yerine orta-uzun vade görünüme bakmak lazım. Bu nedenle dolar endeksinde güçlenme görüşüm devam ediyor.

Buradaki düşüşler dolar endeksi lehine orta-uzu vade için alım fırsatları verebilir. Borsalar tarafında ise, güçlü duruş devam ediyor. Fakat orada da artık yukarı yöndeki marjın azaldığını düşünüyorum.

Bundan sonraki süreçte ABD’den gelecek enflasyon ve istihdam verileri kritik olacaktır. Bu veriler yükseliş gösterdiği sürece Fed’in gelecek yıl faiz artıracağına dair beklentiler artış gösterecektir.

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