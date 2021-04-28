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Fed faiz kararını açıkladı

28.04.2021 - 21:03 | Son Güncelleme :
Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını beklentiler dahilinde değiştirmedi. Banka böylelikle faizleri %0,00 - %0,25 aralığında bıraktı.

ABD Merkez Bankası Fed faizi oy birliğiyle yüzde 0 ile 0.25 arasında tutmaya karar verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi bugün sona eren 2 günlük toplantısında federal fon faiz oranlarında ve tahvil alım programında değişiklik yapmadı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizin ve varlık alım programının değiştirilmemesi kararını oybirliği ile aldı.

FOMC toplantısının ardından yayınlanan açıklamada Fed, "Aşılamada ilerlemeye ve güçlü politika desteğine bağlı olarak ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri güçlendi" ifadelerin kullandı.

Yapılan açıklamada, pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf olmaya devam etmekle birlikte iyileşme gösterdikleri de belirtildi.

FOMC, enflasyonun yükseldiğini ancak bunun büyük ölçüde geçici faktörleri yansıttığını ifade ettiği açıklamasında, "Eğer Fed hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek riskler gelişir ise, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağız" denildi.

Koronavirüs sürecine ilişkin olarak Fed "Ekonominin izleyeceği patika virüsün rotasına ciddi şekilde bağlı olacak. Kamu sağlığı krizi ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam edecek, görünüme yönelik riskler devam ediyor" açıklamasında bulundu. 


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