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Dardanel'den 'güçlü bağışıklık için ton balığı tüketin' açıklaması

28.04.2021 - 17:58
Dardanel'den 'güçlü bağışıklık için ton balığı tüketin' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, "Bağışıklığını güçlendirmek isteyen herkesin önceliği Omega-3 mucizesi oluyor. Doğal Omega-3 almanın en kolay yolu olan ton balığı, son 10 yıldır sofraların vazgeçilmezi oldu" dedi.

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) haftada en az iki defa balık tüketilmesinin faydalı olduğunu açıkladığını belirterek, 'Dünya Sağlık Örgütü’nün balık tüketimi tavsiyesinde önemli bir şartı var: Omega-3 açısından zengin balıklar; yani çiftlik balıkları değil. Biz de bu konuyu çok önemsiyoruz ve tüketicilerimizi sağlıklı balık konusunda uyarıyoruz.' ifadelerini kullandı. Dardanel açıklamasına göre, Önen, ton balığının sağlığa faydaları ve tüketici tercihleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

WHO'nun haftada en az iki defa balık tüketilmesinin faydalı olduğunu açıkladığını aktaran Önen, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da 2022 yılını 'Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı' (IYAFA 2022) ilan ettiğini kaydetti.

Derin denizlerden gelen sağlıklı ton balığının, doğal ortamında yetiştiği için 'bir bağışıklık silahı' görevi üstlenebildiğini aktaran Önen, bu gelişmelerin sağlıklı balık ve ton balığı tüketimini daha da artırdığını kaydetti.

Önen, 'Pandemiden çok daha öncesinde başlayan sağlıklı yaşam trendi tüketicilerin odağında. Bağışıklığını güçlendirmek isteyen herkesin önceliği Omega-3 mucizesi oluyor. Doğal Omega-3 almanın en kolay yolu olan ton balığı, son 10 yıldır sofraların vazgeçilmezi oldu. Bu ilginin 2022 ve sonrasında da devam edeceği çok açık.' ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN TOPLUM SAĞLIĞINA KATKIDA BULUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Önen, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerinin sağlıklı yaşam için önem taşıdığını ifade ederek, 'Dünya Sağlık Örgütü’nün balık tüketimi tavsiyesinde önemli bir şartı var: Omega-3 açısından zengin balıklar, yani çiftlik balıkları değil. Biz de bu konuyu çok önemsiyoruz ve tüketicilerimizi sağlıklı balık konusunda uyarıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

Önen şunları kaydetti:

'Dardanel olarak yıllardır üreterek, yatırım yaparak ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisine değer yaratmakla kalmıyoruz, aynı zamanda ülkemizin toplum sağlığına katkıda bulunmayı da sürdürüyoruz. Hedefimiz halkımızın en saf ve besleyici protein olan ton balığını günlük beslenme alışkanlıklarına daha fazla dahil etmelerini sağlamak.'

GÜNLÜK 100 İLA 300 GR TÜKETİLMESİ ÖNERİLİYOR

Açıklamada verilen bilgilere göre, konserve ton balığının sofraların yükselen yıldızı olmasının en önemli nedeni, çiftlik balığı olmaması. Çünkü balığın Omega-3 bakımından vücuda gerçekten fayda sağlaması, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmesi için, derin ve temiz denizlerde yetişmesi ve doğal ortamında yakalanması şart.

Somon başta olmak üzere bağışıklığı güçlendirmek amacıyla tüketilen bazı balık türleri ise çiftlik ürünü olduğu için, birçok vitamin ve minerali içermediği gibi, Omega-3 açısından zenginliğini de kaybediyor.

Atlantik ve Hint Okyanusu’nun tertemiz denizlerinden sofralara gelen ton balığı, çiftlik balıklarına oranla, bağışıklığı destekleyen Omega-3, protein, vitamin ve minerallere çok daha yüksek miktarda sahip olan bir balık. Günlük 100 ila 300 gram ton balığı tüketimiyle, gerekli Omega-3 ihtiyacı kolayca karşılanabiliyor.


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