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Fatih sondaj gemisi 3. arama sondajına başladı

16.02.2022 - 11:29
Fatih sondaj gemisi 3. arama sondajına başladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3. arama sondajına başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından “Yeni kuyu, yeni heyecan” başlığıyla yaptığı paylaşımda, yeni kuyu Karasu-1’de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz Sahası’nda 3. arama sondajına başladığını açıkladı. Bakan Dönmez, Fatih’in deniz seviyesinden 5 kilometre derinde 2 buçuk ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdüreceğini belirtti. Dönmez, “Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız” dedi.

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