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FAST'te limit yükseltildi

14.02.2022 - 11:40
FAST'te limit yükseltildi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; FAST'te para transferlerinde 2.000 TL olan işlem limiti 21 Şubat itibarıyla 5.000 TL'ye yükseltildi.

Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, "FAST’a entegrasyonu tamamlanan “TR Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabilecektir." denildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ülkemiz ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’nin kendi ulusal karekod standartlarını “TR Karekod” olarak isimlendirerek oluşturmuş ve 8 Ocak 2021 tarihinde yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST’ı devreye almıştır. Ödemeler ekosisteminde liralaşma odaklı her türlü teknolojik yeniliklerin çok hızlı bir şekilde uyarlanmasına yönelik stratejik teknolojilerdeki tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir. Orta ve uzun dönem amacı lira ile ödemelerin en pratik ve kolay, en ucuz ve en kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB’nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği “Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu” da bu yönde sürmekte olan bir diğer çalışmadır.

FAST Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülmektedir. “TR Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod’un yaygınlaşarak hayatımıza girmesi ile birlikte vatandaşlarımız alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebileceklerdir.

TRANSFER LİMİTİ 5 BİN TL OLUYOR

7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Ezberlenmesi ve kullanılması zor olan IBAN numaraları yerine, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı 15,5 milyona ulaşmıştır. FAST Sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transfelerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL’ye yükseltilecektir.

Bu gelişmelerin, dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda ülke ekonomimize çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.

FAST Sistemine ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."


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