"Faizsiz konut düzenlemesi sisteme ilgiyi katlayacak"

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması teklifinin yasalaşmasıyla yeni bir dönemin başladığını belirten sektör temsilcileri, sektör büyüklüğünün ikiye katlanacağı ve mağduriyet yaşanma ihtimalinin sıfıra indirildiği görüşünde.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Uzun zamandır regülasyon bekleyen sektörün önde gelen şirketlerinin temsilcileri kararı mutlulukla karşılarken, düzenlemenin getireceği yeniliklere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "konut ve otomobil alımına yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin", özellikle faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyen kesimler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Son 4-5 yılda sektöre art arda giren firmaların etkisiyle bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısının hızla arttığını ve neredeyse 100'e ulaştığını dile getiren Akbal, sistem dahilindeki katılımcı sayısının 350 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Akbal, son yıllarda artan talebin, bu alanda faaliyet gösteren firma sayısında da hızlı bir artışı beraberinde getirdiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem sektöre olan katılımcı ilgisi hem de muhtemel büyüme beklentisi bu alana ilgiyi artırdı. Bu kadar çok firmanın katılması sonrası sektör hükümetin de dikkatini çekmeye başladı. Uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonrası hazırlanan kanun teklifi nihayet dün gece yasalaştı. Şu ana kadar bir sorun yaşanmamış olması sistemin risk içermediği anlamına gelmiyordu. Bu nedenle böyle bir kanun ortaya konulması hem sistemi güvence altına aldı hem de mağduriyet yaşanma riskini sıfıra indirdi."

"KONUT SATIŞLARINDAKİ YÜZDE 15'LİK PAY İKİYE KATLANACAK"

Eyüp Akbal, bu alanda faaliyet gösteren finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarının 100 milyon lira olarak düzenlenmesinin öneminden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip oldu. Ayrıca bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Gerekli izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Bunların yanı sıra daha çok önemli düzenlemeler var. Hepsi de birbirinden değerli ve sektörümüzü büyütecek düzenlemeler."

Akbal, Türkiye'de satılan konutların yüzde 15'inin tasarrufa dayalı sistemle el değiştirdiğinin tahmin edildiğini belirterek, "Düzenleme sonrası artan güvenle bu oranın yüzde 30'a yükseleceğini düşünüyoruz." dedi.

Peşinat zorunluluğunun olmamasının özellikle dar gelirli ve birikimi olmayan kesim için bu modeli cazip kıldığını vurgulayan Akbal, ayrıca konut alımında 240 aya varan vade seçeneği sunabildiklerini söyledi.

Akbal, "Bu sistem katılımcıyı faiz yükünden kurtarıyor. Tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminde paranın herhangi bir maliyeti olmuyor. Sistem herhangi ek bir mali yük içermediği için vatandaş rahatlıkla evine ve arabasına sahip olabiliyor." açıklamalarında bulundu.

"ARTIK ÜLKE EKONOMİSİNE SAĞLADIĞIMIZ KATKILARI ARTIRMAYA ODAKLANMALIYIZ"

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musab Üstün ise, uzun zamandır bekleyen değişimin yaşandığını ve yasayla birlikte sisteme güvenin ve sistemin konut ve araç satışlarındaki payının artacağını söyledi.

Düzenlemeyle 30 yıldır işleyen tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin ülkeye kazandırıldığını ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getiren Üstün, "Yeni başlayan dönemde vatandaşlarımıza daha fazla hizmet ederek ülkemizin ekonomisine sağladığımız katkıları artırmaya odaklanmalıyız." dedi.

Üstün, sermaye şartının aranması sayesinde bu alanda belirli gücü ve geçmişi olmayanların sektöre girmek isteyenlerin önünde bariyer olacağını kaydederek, "Yükümlülükleri karşılayan şirketlerle sektörün büyümesi ve çok daha iyi noktalara taşınması mümkün olacak. Böylelikle köklü ve tecrübeli firmaların içinde olduğu daha şeffaf bir dönem başlayacak. Sisteme güven ve sistemin konut ve araç satışlarındaki payı artacak." ifadelerini kullandı.

"SİSTEME KATILACAK KİŞİ SAYISI ARTACAK"

Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo da bu yasal düzenlemelere uygun çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, teslimatlarını hiçbir şekilde aksatmadıklarını söyledi.

Yeni dönem ve düzenlemelerle sisteme katılacak kişi sayısının daha çok artacağını dile getiren Kolo, "Sektörün gelişmesi yönünde atılan her türlü adımın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vizyon çerçevesinde, yasanın hayata geçirilmesi için emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Kolo, müşterilerinin hayatına anlam katan projelerle yenilikçi bir bakış açısı sunduklarını kaydederek, "Ülkemizde tasarrufun önemi ve kıymeti iyi bilinmektedir. Herkes tasarruf ederek geleceğine yatırım yapmak ve hayallerine ulaşmak için çaba sarf ediyor. Biz de müşterilerimizin ev, iş yeri ve araba hayallerinin gerçeğe dönüşmesine aracılık ediyoruz." diye konuştu.

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