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"Faizi indireceğiz, indiriyoruz... Enflasyon daha da düşecek"

30.01.2022 - 09:36
"Faizi indireceğiz, indiriyoruz... Enflasyon daha da düşecek" | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek daha da düşecek" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dereli'nin ardından Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni (Giresun Belediyesi Önü) kapsamında açıklamalarda bulundu. Ekonomiye de değinen Erdoğan şunları söyledi:

"ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"

* Geçtiğimiz aralık ayının 20'sine kadar suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi biliyorsunuz. Piyasanın kendi dinamikleri içinde bu dalgalanmanın durulmasını bekledik, hemen tedbirlerimizi aldık, mekanizmamızı kurduk... Enflasyonun farkındayız, biliyoruz, görüyoruz. Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek daha da düşecek. Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk mu... Tuttuk 4.250 TL'ye asgari ücreti çıkardık... Memur ve emekli maaşlarında yüksek oranlı artışlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik. 

* Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi gelip geçici. Milletimizin bizimle beraber yürümesini istiyoruz. Onlar laf üretir biz iş üretiriz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmadan yediğimiz her lokma bize zehirdir.

 

 


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