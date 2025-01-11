‘Ezber bozacak kararlar alacağız’

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15’inci Elektrik Dağıtım Şirketleri Derneği (ELDER) Sektör Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Elektrik dağıtım sektörü temsilcilerine seslenen Bayraktar, sektörde önemli değişim kararlarının alınacağının sinyallerini verdi. Bayraktar, “Eksik yönlerimizi kapatmak, geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşmak yeni dönemde en büyük önceliğimiz olacaktır. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bunun takibini daha yoğun bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isterim” dedi.

Bazı şirketlerin lisans sürelerinin son 10 yılına girdiğini hatırlatan Bayraktar, “Üretimde büyük değişimler olurken tüketiciler üretici konumuna gelirken, dijitalleşme birçok fırsatı ve siber güvenlik başta olmak üzere farklı riskleri beraberinde getirirken eski yaklaşımlarla bu hizmetlerin sunulmasını bekleyemeyiz. 2026-2030 yıllarını kapsayacak tarife dönemine daha farklı bir gözle bakacağız. 2025 yılı, yeni bir elektrik dağıtım ve perakende piyasa mimarisini tasarladığımız; cesur ve ezber bozacak kararlar alacağımız önemli bir yıl olacak” diye konuştu.

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20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM yapıldı

Bayraktar konuşmasında, elektrik dağıtımında 2008-2013 döneminde büyük bir özelleştirme sürecinin hayata geçirildiğini hatırlattı. 2009’dan bugüne kadar dağıtım sektörüne özel şirketler eliyle toplam 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. Abone sayımız 32.2 milyondan 50.3 milyona, abone başına yatırım miktarı da 13 dolardan 34 dolara çıktı. 947 bin kilometre olan dağıtım hattı 1.4 milyon kilometreye ulaştı. Türkiye genelinde yüzde 20’leri bulan teknik ve ticari kayıp oranı yüzde 9.4’e indi” diye konuştu.

‘VATANDAŞLARA TAZMİNAT ÖDENDİ’

Dağıtım şirketleri tarafından vatandaşlara sunulan hizmetin iyileştirilmesine yönelik mevzuatta önemli düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belirlenen eşik değerlerden daha kötü hizmet sunulan vatandaşlarımıza tazminat ödenmesi yükümlülüğü getirdik. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki performansına bağlı ödül ve ceza mekanizmasını hayata geçirdik. Kalite Faktörü uygulaması ile 2021’e ilişkin değerlendirmeler neticesinde iki şirkete 53 milyon 559 bin 435 lira ilave gelir, 19 şirkete toplam 280 milyon 433 bin lira tutarında ceza uygulandı. Yaşanan kesintiler nedeniyle dağıtım şirketlerinin vatandaşlarımıza karşı 2021’de yaklaşık 264 milyon, 2022’de 370 milyon ve 2023’te de 217 milyon liralık tazminat yükümlülüğü oluştu.”

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EKONOMİYE 31 MİLYAR DOLARLIK KATKI



ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz ise sektörde 21 şirketin, özelleştirme sürecinde devletin hazinesine 13 milyar dolarlık katkı sağladığını belirtti. Erdeniz, “2013-2024 yılları arasında 18 milyar dolarlık yatırım yaparak ekonomiye toplam 31 milyar dolarlık katkı gerçekleştirdik” dedi. Erdeniz, “100 bin çalışanımızla vatandaşımıza elektriği kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla son 10 yılda hat uzunluğumuzu yüzde 50 artırarak 1.5 milyon kilometreye getirmeyi başardık. Avrupa’nın ikinci en uzun dağıtım şebekesi olduk. Son 10 yılda abone sayısını yüzde 38 artarak 50 milyon seviyesine ulaştırdık” şeklinde konuştu.

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HEDEF 120 BİN MEGAVAT



Bakan Bayraktar, evlerde kullanılan elektriğin tamamının rüzgâr ve güneş enerjisinden karşılanır hale geldiğini ifade etti. “Türkiye’nin elektrik talebinin 2035’te en az 510 milyar kilovatsaat olmasını öngörüyoruz. Bu talebi karşılamak için yenilenebilir enerjinin her alanında çok iddialı hedeflerimiz var” diyen Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki 11 yılda rüzgâr ve güneş kurulu gücümüzü dört katına çıkararak 120 bin megavata yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye kuşatacak bir yeşil enerji koridoru oluşturmamız ve böylece elektrik şebekemizi çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. 2 bin 500 megavat olan elektrik ithalat ve ihracat kapasitemizi 2035’e kadar üç katına çıkararak 7 bin 500 megavatlık bir kapasiteyle bölgemizde elektrik ticaretinde de merkez ülke haline gelmeyi hedefliyoruz.”

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SAYAÇLAR 2026’DA AKILLI VE MİLLİ OLACAK



Toplantıda konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da 1 Ocak 2026’dan itibaren tesis edilen bütün elektrik sayaçlarının akıllı ve milli hale geleceğini söyledi. Yılmaz, “2025 yılı milli akıllı sayaç sistemleri MASS için bir milat olacak. Bu yıl içerisinde dağıtım şirketleri akıllı sayaçların kullanılabilmesine yönelik tüm entegrasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacak. Bu noktada, sayaç üreticilerinin de gerekli üretimi yapmalarının sağlanmasının önemini vurgulamak isterim. Yeni akıllı sayaçlar, elektrik tüketim verilerinin anlık olarak izlenebilmesini sağlayarak, kullanıcıların fatura süreçlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca sayaçların kaydettiği kesinti verileri ve teknik kalite kayıtları da dağıtım şirketleri tarafından izlenebilecek, olası tüketici sorunlarının daha hızlı tespiti ve çözüm imkânı olacaktır. Akıllı sayaç sisteminin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan altyapı ve cihazların kurulumu, elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır ve tüketicilerimiz için herhangi bir maliyeti olmayacaktır” diye konuştu.