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"Eylülde tahvil alımlarında daha büyük kesinti tartışıldı"

07.10.2021 - 17:34
"Eylülde tahvil alımlarında daha büyük kesinti tartışıldı" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin bazı üyelerinin piyasaların Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki desteklerin sona ermesi için hazır olduğu ve varlık alımlarında daha büyük kesintiye vurgu yaptığını ortaya koydu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi'nin 8-9 Eylül’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin, ekonomiye ilişkin riskleri dengeli görmeye devam ettiği ve son aylarda yaşanan fiyat artışlarını para politikasında sıkılaştırma ihtiyacı yaratacak bir gelişme olarak değerlendirmedikleri ortaya çıktı.
Tutanaklar, üyelerin enflasyondaki artışın, büyük ölçüde orta vadede söneceğini ve bankanın genel para politikası duruşunun son derece uyumlu kaldığını değerlendirdiklerini ortaya koydu.

Tutanaklarda, üyelerin geçen ay ECB’nin PEPP kapsamındaki varlık alımlarında daha büyük bir kesintiyi tartıştığı hatta bazı üyelerin varlık alımı gibi banka desteklerinin sona ermesi için piyasaların hazır olduğunu savunduğu ifade edildi.

Tutanaklarda “ECB Yönetim Konseyi'nin tüm üyeleri, ortak değerlendirmeye bağlı ve Aralık 2020'de kabul edilen çerçeveye uygun olarak, kalıcı olarak elverişli finansman koşullarının yanı sıra bir miktar iyileştirilmiş orta vadeli enflasyon görünümünün, yönetim konseyinin son dönemde PEPP programı kapsamındaki alımların yılın son birkaç ayındaki hızını ılımlı bir şekilde düşürmesine izin vereceği konusunda hemfikirdir." ifadesine yer verildi.

Üyelerin, piyasaların Mart 2022'ye kadar PEPP programı kapsamında net varlık alımlarının sona ermesini beklediğine dair bir tartışmayı da yaptığı ifade edildi.


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