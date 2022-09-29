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‘Ev’de gündem kampanya

29.09.2022 - 09:45
‘Ev’de gündem kampanya | Ekonomi Haberleri

Vatandaşın ve hükümetin gündemindeki önemli konulardan biri konut. Dar ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olması için önemli adımlar atılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklandı. Şimdi ise sırada orta ve orta üstü gelir grubu için kampanya var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan Emlak Konut GYO öncülüğünde yeni bir konut kampanyası düzenlenecek. Özel sektörün de katılacağı kampanyanın ekim ayında açıklanması bekleniyor

Kampanya şartları için sektör görüşmeleri de başladı. Bugün Emlak Konut’un düzenlediği toplantıya sektörün önde gelen dernek temsilcileri (GYODER, İNDER, KONUTDER) katılacak. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; sektör temsilcileri ve Emlak Konut yönetimi vatandaşın konuta daha kolay ulaşması için yol haritası hazırlayacak.

BAKANLIKLAR ÇALIŞIYOR

Edinilen bilgilere göre konut liste fiyatı üzerinden indirim yapılması, peşinatın ve konut kredi faizlerinin düşürülmesi üzerinde görüş alışverişi yapılacak. Peşinatın yüzde 10 olması, peşin ödemede yüzde 20’ye varan indirimler ve kredi faizinin yüzde 0.99’a kadar çekilmesi seçenekleri bu toplantıda konuşulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını, indirim ve vade seçeneklerinin değerlendirildiğini söyledi. Kampanyadan daha fazla kişinin faydalanması için kapsamın genişletilmesi, Anadolu’daki dernek ve firmalarında sürece dahil edilmesi planlar arasında.

SOSYAL KONUT UYARISI

Tarihi sosyal konut projesi devreye girdi. İlk etapta inşa edilecek 250 bin konut için başvurular devam ederken, bakanlıktan önemli bir uyarı geldi. Hane halkı adına, kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca 1 başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, 1’den fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı kaydedildi. Eşlerin ikisinin başvurması halinde, birinin başvurusunu iptal etmesi gerektiği belirtildi. Sosyal konuta başvuru 31 Ekim’de sona erecek. Daha sonra kura ile hak sahipleri belirlenecek.


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