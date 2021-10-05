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Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

05.10.2021 - 13:06
Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,5 arttı.

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Euro Bölgesi'nde de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, 2020'nin ağustos ayına göre yüzde 13,4 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta aylık bazda en fazla yüzde 4,2 ile Bulgaristan'da, yüzde 3,1 ile Danimarka'da ve yüzde 2,6 ile Letonya'da yükseldi.

ÜFE, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İrlanda'da yüzde 54,8, Belçika'da yüzde 23,9 ve Danimarka'da yüzde 23,8 arttı.


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