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Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

02.07.2021 - 14:54
Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,6 arttı.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, 2020'nin mayıs ayına göre de yüzde 9,6 artış gösterdi.

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AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta aylık bazda en fazla yüzde 5,3 ile İrlanda'da, yüzde 3,3 ile Danimarka'da ve yüzde 2,6 ile Finlandiya'da yükseldi.


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