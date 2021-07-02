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Çeyrek altın fiyatları kaç lira?

02.07.2021 - 15:17
2 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3.296 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 495,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise yükselişe geçerek saat 11.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 497,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3.296 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yükselişini üçüncü güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 1.782,4 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının yatırımcılara rehberlik etmesi açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan analistler, ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandında hareket etmeye devam ettiğine dikkati çekerek, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.


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