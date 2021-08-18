Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselişte | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,2'ye çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı yıllık enflasyon ve haziran ayı inşaat üretimine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB'de haziranda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, temmuzda 2,5'e yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2'ye ulaştı.

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Enflasyon, geçen yılın temmuz ayında AB'de yüzde 0,9, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti. Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 3,1, İspanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ise haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,7 düştü. İnşaat üretimi, 2020'nin haziran ayına göre ise yüzde 2,8 yükseldi.

AB'de inşaat üretimi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

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