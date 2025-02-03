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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

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#Enflasyon Oranı#Euro Bölgesi Enflasyonu#Yıllık Enflasyon
Euro Bölgesinde enflasyon yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 16:00

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı ocak ayında yüzde 2,5 seviyesine çıktı.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,4 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yüzde 2,5'e yükseldi. TÜFE, ocakta aylık bazda ise yüzde eksi 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun ocakta yüzde 2,4 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,8 ile enerji ürünleri ve yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon ocakta Hırvatistan'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 4,4, Slovakya’da yüzde 4,1, oldu.

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Yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 2,9, Almanya’da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8 ve İtalya'da yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

Euro Bölgesi’nde enflasyon son 4 aydır yükseliyor.

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