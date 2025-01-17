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Euro bölgesinde enflasyon arttı

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#Euro Bölgesi Enflasyonu#Hizmet Sektörü Enflasyonu#Gıda Ve Enerji Enflasyonu
Euro bölgesinde enflasyon arttı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 15:21

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,4'e çıktı.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2024 aralık ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 oldu.

Piyasa beklentileri aralıkta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun yüzde 0,4 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise aralıkta yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü. Böylece, aralık ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı eylül ayından bu yana her ay artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,78 ile hizmetlerde gerçekleşti.

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Hizmetleri, yüzde 0,51 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,01 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de de kasımda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2,7'ye yükseldi. AB'de TÜFE aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 olarak tespit edildi.

AB uyumlu verilere göre, aralıkta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,5 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Macaristan, yüzde 4,5 ile Hırvatistan ve yüzde 4,4 ile Belçika oldu.

Aralıkta yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1,4 seviyesinde belirlendi.

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#Euro Bölgesi Enflasyonu#Hizmet Sektörü Enflasyonu#Gıda Ve Enerji Enflasyonu

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