  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Euro Bölgesi’nde daralma beklentisi
‹ Önceki Haber Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı tamamlandı Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı tamamlandı Sonraki Haber › ‘Rekabeti ihlal etmedik’ ‘Rekabeti ihlal etmedik’

Euro Bölgesi’nde daralma beklentisi

08.12.2022 - 09:32 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi’nde daralma beklentisi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, Euro Bölgesi’ndeki tüketiciler, daha yüksek enflasyon ve daha güçlü ekonomik daralma bekliyor.

Bloomberg’ün haberine göre, tüketicilerin gelecek yıl işsizlik tahmini 12.5 olurken; 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ise yüzde 5.1’den yüzde 5.4’e yükseldi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3’te sabit kaldı. Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinin bir önceki aya göre daha karamsar olması dikkati çekti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; eylülde eksi yüzde 2.4 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ekimde eksi yüzde 2.6’ya çıktı. AMB’nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Euro Bölgesi GSYH’sinin yaklaşık yüzde 85’ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika’dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.827 Değişim: 0,00% Hacim : 111.491 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 08.12.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
18,6453 Değişim: 0,07%
Düşük 18,6165 08.12.2022 Yüksek 18,6691
Açılış: 18,6331
19,6051 Değişim: 0,09%
Düşük 19,5606 08.12.2022 Yüksek 19,6521
Açılış: 19,5881
1.070,38 Değişim: -0,04%
Düşük 1.067,44 08.12.2022 Yüksek 1.072,39
Açılış: 1.070,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.