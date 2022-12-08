Euro Bölgesi’nde daralma beklentisi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, Euro Bölgesi’ndeki tüketiciler, daha yüksek enflasyon ve daha güçlü ekonomik daralma bekliyor.

Bloomberg’ün haberine göre, tüketicilerin gelecek yıl işsizlik tahmini 12.5 olurken; 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ise yüzde 5.1’den yüzde 5.4’e yükseldi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3’te sabit kaldı. Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinin bir önceki aya göre daha karamsar olması dikkati çekti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; eylülde eksi yüzde 2.4 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ekimde eksi yüzde 2.6’ya çıktı. AMB’nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Euro Bölgesi GSYH’sinin yaklaşık yüzde 85’ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika’dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

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