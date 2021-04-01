‹ Önceki Haber Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sonraki Haber › Bakan Varank: Yatırım talebindeki güçlü seyir sürüyor Bakan Varank: Yatırım talebindeki güçlü seyir sürüyor

Euro Bölgesi imalat PMI 24 yılın en büyük artışı

01.04.2021 - 13:17
Euro Bölgesi imalat PMI 24 yılın en büyük artışı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde, imalat PMI mart ayında 62.5​​ ​ile beklentilerin üzerinde yükselerek, 24 yılın en büyük artışını kaydetti.

Euro Bölgesi imalat PMI mart ayında 24 yıllık tarihindeki en büyük artışı kaydetti. Bölgedeki tedarik zinciri sıkıntıları ve yeni koronavirüs yasakları artışın yavaşlamasına neden olabilir.

IHS Markit Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi Mart ayında 62.5​ ile 62.4 olarak açıklanan öncü verinin üzerinde açıklandı​​​. Şubat ayında bu veri 57.9 seviyesinde açıklanmıştı.

##$HABER_1469048$##

Reuters anketine katılan ekonomistler PMI'ın 62.4 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.423 Değişim: 2,23% Hacim : 19.732 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 1.399 01.04.2021 Yüksek 1.423
Açılış: 1.399
8,1344 Değişim: -1,28%
Düşük 8,1041 01.04.2021 Yüksek 8,2878
Açılış: 8,2399
9,5903 Değişim: -0,81%
Düşük 9,5507 01.04.2021 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6686
452,92 Değişim: 0,13%
Düşük 448,01 01.04.2021 Yüksek 456,99
Açılış: 452,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.