Euro Bölgesi imalat PMI 24 yılın en büyük artışı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde, imalat PMI mart ayında 62.5​​ ​ile beklentilerin üzerinde yükselerek, 24 yılın en büyük artışını kaydetti.

Euro Bölgesi imalat PMI mart ayında 24 yıllık tarihindeki en büyük artışı kaydetti. Bölgedeki tedarik zinciri sıkıntıları ve yeni koronavirüs yasakları artışın yavaşlamasına neden olabilir.

IHS Markit Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi Mart ayında 62.5​ ile 62.4 olarak açıklanan öncü verinin üzerinde açıklandı​​​. Şubat ayında bu veri 57.9 seviyesinde açıklanmıştı.

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Reuters anketine katılan ekonomistler PMI'ın 62.4 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

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