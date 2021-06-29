"Espor yatırımlarını iki katına çıkaracağız"

VODAFONE, gençlik markası Vodafone FreeZone ile espor ve oyun pazarında yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. Vodafone, uluslararası online oyun devi Riot Games ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu kapsamında 4 yıldır sürdürdüğü işbirliğinin kapsamını genişletti. FreeZone Gaming portföyüne ‘League of Legends: Wild Rift’ mobil oyununu da ekleyen Vodafone, FreeZone’lu gençlere ‘Wild Rift’i internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama imkânı sunacağını açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Vodafone FreeZone ve Riot Games, 30 Haziran’da Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyecek. ‘Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası’ adıyla düzenlenecek etkinlik, 5G üzerinden canlı yayınlanacak. Vodafone FreeZone ve Riot Games işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul’un katılımıyla düzenlenen online toplantıda aktarıldı. Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz” dedi. İyikul ise şöyle konuştu: “Vodafone FreeZone markasıyla yeni bir işbirliğine daha imza atmaktan çok mutluyuz Riot Games Türkiye olarak her zaman oyuncularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

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