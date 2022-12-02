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Esnaf zincir marketlere ‘e-ticaret’ modeli istedi

02.12.2022 - 09:39 | Son Güncelleme :
Esnaf zincir marketlere ‘e-ticaret’ modeli istedi | Ekonomi Haberleri

Esnaf, e-ticarete getirilen 4 kuralın zincir marketlere de uygulanmasını istedi. Bunun için yasa değişikliği öneren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), taleplerini hem Ticaret Bakanlığı’na hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletti.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; e-ticaret şirketleri gibi “Ulusal zincir marketler hızlı tüketim malları dışındaki ürünler ile kendi özel markalı ürünleri satamasın; marketlerin indirim ve reklam bütçeleri sınırlandırılsın, devlete lisans bedeli ödesin” önerisi götüren TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Kuralsız futbol maçı olur mu? Sahada kaos çıkar. Boksta, güreşte bile herkes kendi sikletinde karşılaşır. Dolayısıyla perakende sektöründe de kurallar belli olmalı, yasa hızla değişmeli” dedi.

‘PAZAR GÜNLERİ TATİL YAPSINLAR’

Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan TESK Başkanı Palandöken, şöyle konuştu: “Perakende yasasında zincirlerin satabileceği emtialar belirlensin. Ekmek, sigara, et, alkollü içecek, mobilya, elektronik eşya, cep telefonu, beyaz eşya, mobilya, zücaciye, hırdavat, kesme çiçek, ayakkabı, kıyafet, ev tekstili, deniz ürünleri, pastane ürünleri, otomobil araç gereçleri satılamasın. Avrupa’da olduğu gibi haftada bir gün, pazar günleri tatil yapsınlar; diğer günler sabah 10.00’da açılsın, akşam 19.00’da kapansınlar. Faaliyet yerlerinde otopark giriş-çıkışları belediyeler tarafından kontrol edilsin. Dondurulmuş hamurdan ekmek üretimi yapmaları fırın yönetmeliğine tabi tutulsun. Bunlara ek olarak da e-ticaret yasasındaki kurallar organize perakendecilere de uygulansın. Sahada kesin kurallar olmayınca sıkıntı yaşanıyor. Devasa büyüklükteki bir pazarda kuralsızlık olur mu?”

BAKANLIKTAN MARKETLERE DENETİM

Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri, ürünlerin alış ve satış fiyatları, etiket değişim tarihleri ve etiket fiyatı ile kasa fiyatları arasında uyum olup olmadığını denetledi. Bakanlık yetkilileri, hem vatandaş şikâyetleri hem de resen denetimleri aralıksız sürdürdüğünü ancak dün Ankara’dan başlayarak Türkiye genelinde yeni bir denetim yaptıklarını belirtti. Etiket başına cezanın 615 lira olduğunu ve 1 Ocak’tan itibaren bin 371 liraya çıkacağını ifade eden yetkililer, haksız fiyat cezasının 15 bin lirayla 150 bin lira arasında değiştiğini, yılbaşından itibaren 33 bin ila 330 bin lira olacağını söyledi.


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