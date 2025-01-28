Esnaf ve sanatkârlardan ihracat atağı

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Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye’de geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 241 bin 924 esnaf ve sanatkâr bulunuyor. Esnaf ve

sanatkârlarca 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlem sayısındaki artış ise dikkat çekiyor. Bu işletmelerce 2020’de 33 bin 52 ihracat işlemi

yapılırken, bu sayı 2021’de 64 bin 888’e, 2022’de 102 bin 720’ye ve 2023’te 237 bin 770’e çıktı. Esnaf ve sanatkârların ihracat işlem sayısı geçen yıl 1 milyon

140 bin 85 olurken, böylece bu sayının 2020’ye kıyasla yaklaşık 35 katına çıktığı görüldü. İthalatta da bu dönemde işlem bazında artış yaşandı. Esnaf ve sanatkârlar 2020’de 16 bin 278, 2021’de 33 bin 181, 2022’de 85 bin 60, 2023’te 131 bin 50 ve geçen yıl 235 bin 609 ithalat işlemi yaptı. Covid-19 salgının da yaşandığı 2020’de 428 milyon 349 bin 157 dolar ihracata imza atılırken, 2021’de 531 milyon 424 bin 655 dolara yükseltti. Esnaf ve sanatkârların ihracatı 2022’de

596 milyon 400 bin 303 dolar olurken, 2023’te 573 milyon 276 bin 628 dolara geriledi. Bu tutar, geçen yıl 2020’ye kıyasla yüzde 45 artışla 620 milyon 29 bin 623

dolara çıktı. Bu işletmelerin 2020’de 254 milyon 353 bin 82 dolar olan ithalatı da 2024’te 431 milyon 349 bin 901 doları buldu.



SUUDİLER İLK SIRADA



Geçen yıl en çok ihracat, 89 milyon 284 bin 181 dolarla Suudi Arabistan’a yapıldı. Suudi Arabistan’ı 54 milyon 75 bin 22 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 43 milyon 529 bin 989 dolarla ABD izledi.