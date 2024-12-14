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EPDK BOTAŞ'ın 2025'e ait gelir tavanını belirledi

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#EPDK#BOTAŞ#Big Para
EPDK BOTAŞın 2025e ait gelir tavanını belirledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 10:04

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025'e ait gelir tavanı ile iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.

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EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2025'e ait gelir tavanı 37 milyar 675 milyon 150 bin lira oldu.

İletim kapasite bedeli üst sınırı 2025'te giriş noktaları için standart metreküp başına 0,015022 lira, kilovatsaat başına 0,00141184 lira, çıkış noktası için ise standart metreküp başına 0,300279 lira, kilovatsaat başına 0,02822171 lira olarak belirlendi.

İletim hizmet bedeli üst sınırı ise standart metreküp başına 0,384709, kilovatsaat başına 0,03615686 lira olarak tespit edildi.

Karara göre belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9 bin 155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınacak. Bu karara göre belirlenecek fiyatlara katma değer vergisi dahil olmayacak.

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#EPDK#BOTAŞ#Big Para

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