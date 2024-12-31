Engelli araçta 10 yıl şartının detayları belli oldu! 5 yıl sonra satabilir 10 yıl sonra alabilir

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Konuyla ilgili bilgi veren Bakanlık yetkilileri, engellilerin satın aldıkları aracı 5 yıl dolduktan sonra “cezasız” yani ÖTV’sini geri ödemeden satabileceğini ancak bir sonraki aracını 10 yıl geçmeden ÖTV muafiyetli olarak satın alamayacağını belirtti.

ÖRNEKLERLE YENİ DÖNEM

Konuyu daha iyi anlatmak için bir kaç örnek vermek gerekirse:



Ahmet, 15 Haziran 2022’de ÖTV muafiyetli bir otomobil satın aldı. Bu otomobili 15 Haziran 2027 tarihinden sonra cezasız olarak satabilecek. Ancak, Ahmet’in yeniden ÖTV muafiyetli bir otomobil satın alabilmesi için 15 Haziran 2032 tarihini beklemesi gerekecek.

Ayşe, 31 Aralık 2025’te ÖTV muafiyetli bir otomobil satın aldı. Bu otomobili 31 Aralık 2030 tarihinden sonra cezasız olarak satabilecek. Ancak, Ayşe’nin yeniden ÖTV muafiyetli bir otomobil satın alabilmesi için 31 Aralık 2035 tarihini beklemesi gerekecek.

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KİMLER NASIL ALABİLİYOR?

* Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerindeki malul ve engelliler faydalanabiliyor.

* Aracı, engelli bireyin kendisi veya 1. dereceden -önceden bildirmek şartıyla- en fazla üç akrabası kullanabiliyor.

* Satın alınacak otomobillerin en az yüzde 40 yerlilik oranı taşıması gerekiyor.

* ÖTV muafiyetli araç 5 yıl sonra cezasız satılabiliyor ancak 10 yıl geçmeden yenisi alınamıyor.