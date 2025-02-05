‘Enflasyonla savaş için arza destek veriyoruz’

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Bloomberg tarafından İstanbul’da düzenlenen “Finansın Geleceği- (Future of Finance)” başlıklı etkinlikte Bloomberg TV’nin sunucusu Joumanna Bercetche’nin sorularını yanıtlayan Şimşek, ekonomi programının çıktılarını anlattı. Şimşek’in demeçlerinden öne çıkanlar şunlar oldu:

“Bizim için en öncelikli konu enflasyonu düşürmek.

- Geçen yıl, büyüme oranı yüzde 3 civarındayken yine de 1 milyon istihdam yaratabildik. Bu gerçekten kritik. Çünkü yaptığımız şeyin politik olarak kabul edilebilir olması gerekiyor. Bu da nispeten mütevazı bir genel büyümeyle dezenflasyon sağlamamıza olanak tanıyor.

- Bu yıl mali duruşu sıkılaştırdık. Gelir politikaları ise 2024’e göre daha destekleyici. Elektrik ve doğalgaz fiyat düzenlemesi yapılmadı ama bu fiyatlar düzenlendiğinde bile Merkez Bankası’nın hedefiyle uyumlu olacak.

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- Enflasyonla mücadele için arza destek veriyoruz. Politikalara baktığınızda, gördüğünüz şey esasen sıkı para politikası, sıkı maliye politikası ve daha destekleyici gelir politikaları. Bu yüzden, bunun anlamlı bir dezenflasyona yol açması gerektiğini düşünüyorum.

- Merkez Bankası’ndaki Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

- ABD’de zaten yüksek tarife statüsüne sahibiz. Dolayısıyla ekonomik açıdan hedef ülke olmamız pek olası değil.”