‘Enflasyonda düşüş sürecek’

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Tüketici enflasyonu ocak ayında beklentilerin üzerinde yüzde 5.03 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 42.12; kira artış oranı ise yüzde 56.35 oldu. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 3.06 artarken, yıllık bazda yüzde 27.20 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42.1’e geriledi. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek” dedi.

SAĞLIK GRUBUNDAKİ ARTIŞ İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla ocak ayında en yüksek artış yüzde 23.57 ile sağlıkta oldu. Çeşitli mal ve hizmetler grubundaki artış yüzde 7.66, eğitim grubundaki artış yüzde 7.63, konuttaki artış yüzde 7.34, lokanta ve oteller grubundaki artış ise yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. Ulaştırma grubundaki artış yüzde 4.20 olurken, gıda grubundaki artış da yüzde 3.86 oldu. Yıllık bazda ise eğitim ilk sırada yer aldı. Eğitim grubundaki artış yüzde 99.93, konut grubundaki artış yüzde 68.90, sağlık grubundaki artış yüzde 55.02, lokanta ve oteller grubundaki artış yüzde 49.18 ve gıda grubundaki yıllık artış da yüzde 41.76 olarak gerçekleşti.

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MUAYENE ÜCRETİ ZAM ŞAMPİYONU

Ocak ayında zam şampiyonu yüzde 89.93 ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı) oldu.

İkinci sıradaki başka yerde sınıflandırılamayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti gibi) yüzde 44.31 arttı. Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 43.93, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 34.48, başka yerde sınıflandırılamayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri gibi) yüzde 30.49, evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yüzde 28.94, deniz ve yurtiçi su yolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 27.65, su yüzde 20.30 oranında artış gösterdi.

ŞİMŞEK: DÖNEMSEL ETKİLERLE ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocakta yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42.1’e gerilediğini belirterek, “Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62.9 oldu” dedi. Şimşek sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek.”

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SEPETTE TÜTÜN VE ALKOLÜN PAYI AZALDI

TÜİK enflasyon sepetinde güncellemeye de gitti. Buna göre, sepette gıdanın payı sınırlı değişimle yüzde 24.97 olarak kaydedildi. Alkollü içecekler ve tütünün payı ise yüzde 3.76’dan yüzde 3.52’ye çekildi. 2024 yılı sepetinde yüzde 14.2 olan konutun payı ise yüzde 15.22 olarak gerçekleşti. Sağlığın payı da yüzde 4.09’a yükseldi. Eğitim de yüzde 1.88’den yüzde 2.31’e çıktı. Ulaşım payı ise yüzde 17.35’ten yüzde 15.34’e geriledi.

YILMAZ: KARARLI MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ocak ayında aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde olmakla birlikte, yıllık enflasyon oranının düştüğünü kaydederek, “Önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecek” dedi. Yılmaz enflasyonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

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“Enflasyon ile mücadelemizi; para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformları içeren programımız ile bütüncül bir çerçevede, koordinasyon içinde sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmeler ile daha olumlu bir tablo oluşacaktır. Bir yandan enflasyon ile mücadele ederken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçiriyoruz. Deprem harcamaları azaldıkça sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik kanalları ile enflasyonla mücadelede arz yönlü çabalarımız yoğunlaşacaktır. Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30’lu, daha sonra yüzde 20’li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir.”