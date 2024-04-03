Enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 68.50 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.

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Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,08 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %71,89, AYLIK %3,14 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,61 olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %51,47 ARTTI, AYLIK %3,29 ARTTI

2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %58,92 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %71,19 artış, imalatta %58,92 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,92 azalış ve su temininde %66,23 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %53,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %63,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında %64,44 artış, enerjide %11,55 artış ve sermaye mallarında %68,11 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,46 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,35 artış, imalatta %3,46 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,43 artış ve su temininde %2,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,45 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,43 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,31 artış, enerjide %0,70 artış ve sermaye mallarında %3,37 artış olarak gerçekleşti.

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