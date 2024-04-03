  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Enflasyon rakamları açıklandı
‹ Önceki Haber Altın rekor üstüne rekor kırıyor Altın rekor üstüne rekor kırıyor Sonraki Haber › Kira zam oranları belli oldu Kira zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

03.04.2024 - 08:56 | Son Güncelleme :
Enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 68.50 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.

Haberin Devamı

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,08 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Kök maaşlar değişti mi? Maaşları etkileyecek yeni oranlar belli oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %71,89, AYLIK %3,14 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,61 olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %51,47 ARTTI, AYLIK %3,29 ARTTI

2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %58,92 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %71,19 artış, imalatta %58,92 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,92 azalış ve su temininde %66,23 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %53,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %63,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında %64,44 artış, enerjide %11,55 artış ve sermaye mallarında %68,11 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,46 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,35 artış, imalatta %3,46 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,43 artış ve su temininde %2,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,45 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,43 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,31 artış, enerjide %0,70 artış ve sermaye mallarında %3,37 artış olarak gerçekleşti.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.946 Değişim: 0,00% Hacim : 87.911 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.903 03.04.2024 Yüksek 9.019
Açılış: 8.983
31,9415 Değişim: -0,04%
Düşük 31,8911 04.04.2024 Yüksek 31,9704
Açılış: 31,9543
34,7590 Değişim: 0,46%
Düşük 34,5948 04.04.2024 Yüksek 34,7717
Açılış: 34,6003
2.363,20 Değişim: 0,00%
Düşük 2.355,95 04.04.2024 Yüksek 2.367,69
Açılış: 2.363,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.