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Enflasyon rakamları açıklandı

03.01.2022 - 10:01 | Son Güncelleme :
Enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 13,58 seviyesinde yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 36,08 olarak hesaplandı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde19,60 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış yüzde8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde17,23 ile eğitim, yüzde20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde53,66 ile ulaştırma, yüzde43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde40,95 ile ev eşyası oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde0,13 ile eğitim, yüzde3,55 ile sağlık ve yüzde3,65 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde28,49 ile ulaştırma, yüzde16,54 ile ev eşyası, yüzde15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE34,89, AYLIK YÜZDE13,90 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde13,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde34,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde34,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde19,55 artış gerçekleşti.


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