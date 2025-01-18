Enflasyon beklentisi iyileşti... Piyasa bu ay politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekliyor

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Merkez Bankası (TCMB), piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren ocak ayı anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları, piyasanın enflasyon beklentilerinde ocak ayında da iyileşme yaşandığını ortaya koydu. Ankette ayrıca, ocak ayında faiz indirimi beklentisi dikkat çekti. Buna göre, piyasa katılımcılarının önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 27.07’den yüzde 25.38’e geriledi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 27.05 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18.47 ve yüzde 17.72 olarak gerçekleşti.

29 banka, 23 banka dışı finansal sektör ve 16 reel sektör olmak üzere toplam 68 katılımcı tarafından yanıtlanan ankette; faiz oranlarına, dolar kuruna ve büyüme rakamlarına yönelik diğer beklentiler şöyle oldu:

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‘FAİZ YÜZDE 45’E İNER’ BEKLENTİSİ

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 48.51 iken, bu anket döneminde yüzde 45’e indi.

Merkez, geçen yılın aralık ayında Şubat 2023’ten sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş; politika faizini 2.5 puan indirimle yüzde 47.50 seviyesine çekmişti.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 43.03

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 43.03 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43.23 TL iken, bu anket döneminde 43.81 TL olarak kaydedildi.

Katılımcıların 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3.1 olarak gerçekleşti.

2026 yılı büyüme beklentisi bu anket döneminde yüzde 3.9 oldu.

Öte yandan, TCMB Başkanı Fatih Karahan da bu hafta içi Londra’da gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Enflasyon Görünümü’ başlıklı sunumda hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını bildirmişti.

‘DEZENFLASYON BU YIL DA SÜRECEK’

Anketin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor” dedi. “Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl Haziran’da başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini öngörüyoruz. Rezervlerimiz 160 milyar doların üzerinde, KKM geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında. Enflasyon oranı gerilerken, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamımız artmaya devam ediyor.”

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ŞİMŞEK’TEN ‘15 AY’ VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez’in dün yayımladığı piyasa anketinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Şimşek, 15 aydır enflasyon beklentilerin iyileştiğini’ vurguladı. “Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor” diyen Şimşek, “Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre, 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27.1 olması bekleniyor” dedi. “Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli” diyen Şimşek, şöyle devam etti: “Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.”

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