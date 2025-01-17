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Enerjiye 259 milyar lira yatırım

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#Alparslan Bayraktar#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Doğalgaz
Enerjiye 259 milyar lira yatırım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 04:00

Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında bu yıl enerji sektörüne toplam 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağını bildirdi.

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Bayraktar, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, 2025’te özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere doğalgaz ve petrol üretimini artıracak yatırımlara öncelik vereceklerini vurguladı.

2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında madencilik dahil olmak üzere enerji sektörüne toplam 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağı bilgisini paylaşan Bakan Bayraktar, paylaştığı infografikte bu yatırımlara ilişkin şu bilgilere yer verdi: “Doğalgaz, petrol arama ve üretim faaliyetlerine 140.7 milyar lira, doğal gaz depolama ve iletim altyapısına 45.8 milyar lira, elektrik iletim altyapısına 42 milyar lira, elektrik üretim santralleri kapasite artışı, rehabilitasyonu ve altyapısına 9.5 milyar lira ve diğer yatırımlar için 21 milyar lira yatırım yapılacak.”  ◊ AA

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#Alparslan Bayraktar#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Doğalgaz

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