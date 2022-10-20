  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Enerjide dönüşüm fırsatı
‹ Önceki Haber ASELSAN sürdürülebilir büyümesine devam etti ASELSAN sürdürülebilir büyümesine devam etti Sonraki Haber › AB’ye Almanya’dan açıldı AB’ye Almanya’dan açıldı

Enerjide dönüşüm fırsatı

20.10.2022 - 09:39
Enerjide dönüşüm fırsatı | Ekonomi Haberleri

ABD’nin ‘enflasyonu düşürme yasası’ IRA’nın, sadece ABD’de değil, tüm dünyada enerjide yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Uzmanlar, Çin’in domine ettiği güneş paneli üretiminde Türkiye için de fırsatlar olduğunu belirtirken, enerji dönüşümünü hızlandırıcı bir politika uygulanmazsa fırsatların kaçabileceğini belirtiyor.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; dünya enerji krizinin ortasında yeni bir dönüşümden geçiyor. Savaşla birlikte enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ön plana çıkarken, yeşil enerji yatırımları da hızla artıyor. Bugün rüzgar ve güneş enerjisi küresel enerji üretiminin yüzde 11’ini oluşturuyor. Bazı analistlere göre özellikle Avrupa’da görülen enflasyon krizinin nedenleri arasında, gaza bağımlı geçmiş enerji poltikaları gösterilirken; özellikle gelişmiş ülkelerin aldığı yeni kararların  tüm dünyada yeni bir süreci başlatması bekleniyor.

ABD’de geçtiğimiz aylarda önce Kongre’nin onayından geçen, ağustos ayında da Biden tarafından imzalanan ve enerji güvenliği ve iklim değişikliği için 369 milyar dolarlık kaynak aktarılacak The Inflation Reduction Act’e (IRA-Enflasyonu Düşürme Yasası) dair beklentiler enflasyonu düşürme konusunda zayıf olsa da enerjide sadece ABD’de değil; tüm dünyada yeni bir denge getireceği yönünde.

KAMU DESTEĞİ ÖN PLANDA

Ember Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkanlar Sorumlusu Ufuk Alparslan IRA’yla ilgili, “IRA, yüksek maliyetli fosil yakıtlardan kurtularak enflasyonun üstesinden gelinebileceğini ima ederek ismiyle yeni dönemi müjdeliyor. ABD, enerji dönüşümü konusunda bugüne kadar AB’nin gerisinde kalmıştı ama IRA ile bu eksikliği kapatıyor. Bundan sonra AB’nin özellikle Çin tarafından domine edilen güneş paneli üretimi gibi sektörlerde nasıl bir politika izleyeceği önem taşıyacak. AB tek bir ülkeye bağımlı kalmayıp tedarikçilerini mutlaka çeşitlendirmek isteyecektir. Bu noktada Türkiye için fırsatlar da ortaya çıkabilir. Ancak Türkiye’nin hala enerji dönüşümünü hızlandırıcı topyekün bir politikası yok, bu nedenle krizin yarattığı fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıya” dedi.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda ise ABD ve AB’nin iklim krizine geniş kapsamlı bir perspektiften yaklaşmayı önceliklendirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Savaşla birlikte temiz enerji desteklerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Türkiye, özellikle AB Yeşil Mutabakatı ve mutabakatın somut politikalarını belirleyen “Fit for 55” paketlerini yakından takip etse de henüz somut ve etkin politikalar üretmekte etkin görünmüyor. Geniş kapsamlı dönüşüm perspektifi de içeren adımların hayata geçirilmesi gerekiyor. IRA da olduğu gibi geniş kapsamlı ve büyük ölçekli kamu destek programları, çok yönlü ve kapsamlı sorunlar karşısında tam bir dönüşüm ortaya koyabilmek için elzem.”

GÜNEŞTE REKOR BÜYÜME

Avrupa’da güneş enerjisi sektöründe 280’den fazla kuruluşu temsil eden SolarPower Europe’tan Naomi Chevillard, Avrupa Komisyonu’nun Rus gazına bağımlılığı ortadan kaldırma ve yenilenebilir geçişi hızlandırma yolunda büyük adımlar attığını belirterek, IRA’nın iklimle mücadeledeki gerekliliğine vurgu yaptı: “Güneş enerjisi son dönemde pandemi ve tedarik zinciri kesintisine rağmen rekor bir büyüme kaydetti. Yaptığımız analizler,  küresel güneş enerjisi kapasitesinin bu yıl terawatt seviyesine ulaştığını ve 3 yıl içinde iki katından fazla bir seviyeye çıkacağını gösteriyor. Avrupa’nın güneş enerjisine yönelik planları, önceki hedeflerle kıyaslandığında yüde 43 oranında artmış durumda. Rus gazına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen REPowerEU kapsamında, Avrupa için yüzde 45 yenilenebilir enerji hedefi, Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirmek için son derece önemli olacak.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.901 Değişim: 0,53% Hacim : 95.947 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 3.878 20.10.2022 Yüksek 3.943
Açılış: 3.890
18,5939 Değişim: -0,01%
Düşük 18,5394 20.10.2022 Yüksek 18,6277
Açılış: 18,5959
18,2156 Değişim: 0,23%
Düşük 18,1338 20.10.2022 Yüksek 18,3421
Açılış: 18,1736
976,62 Değişim: 0,44%
Düşük 969,84 20.10.2022 Yüksek 984,12
Açılış: 972,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.