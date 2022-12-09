  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Enerji sektörü yaz için uyardı
‹ Önceki Haber TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması Sonraki Haber › Yeni yılda poşete zam yok Yeni yılda poşete zam yok

Enerji sektörü yaz için uyardı

09.12.2022 - 09:42 | Son Güncelleme :
Enerji sektörü yaz için uyardı | Ekonomi Haberleri

Enerji sektörü gelecek yıl yaz ayları için ilave tedbirlere ihtiyaç olacağına dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; ICCI Enerji Ödülleri töreninde konuşan Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın, 2023 yılında kış koşullarının sertleşmesi halinde Avrupa’da ciddi enerji sıkıntıları yaşanmasının beklendiğini belirterek, “Türkiye olarak geçen yıl olduğu gibi beklenmedik bir doğalgaz tedarik kesintisi olmazsa mevcut gaz anlaşmalarımız ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzle 2023 kış dönemini önemli bir sıkıntı olmadan aşabileceğimiz tahmin ediliyor. Yalnız 2023 Haziran ayından itibaren yaz dönemi için ilave tedbirlere ihtiyaç olacaktır” diye konuştu. Törende konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın her şeyi tehdit ettiğini belirterek, “Dünya artık dönüşümü zorunlu kılıyor. Bu dönüşümde asıl unsur enerjideki dönüşüm olacak. Çünkü sera gazı emisyonlarının yüzde 70’i enerji üretiminden kaynaklanıyor” dedi. Yenilenebilir enerjide lider ülke olma konusunda adım atmaya devam edildiğini anlatan Altunyaldız, “Ülke olarak kurulu gücün yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmenin yanında, başta rüzgar olmak üzere güneşte ve diğer alanlarda santrallarda kullanılan teçhizatın yüzde 70’ini yapma yetkinliğine geldik” diye konuştu.

ICCI Enerji Ödülleri bu sene Konvansiyonel Santraller, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü, Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Özel Ödülü, Enerjide Yerli Teknoloji Liderleri olmak üzere 5 ana başlık altında verildi. TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel de, “ICCI Fuarımızın bir parçası olarak, 2011 yılından bu yana ICCI Enerji Ödülleri’ni de sürdürüyoruz. Enerji sektörüne yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek amacıyla verilen enerji ödülleri, ileri vadede de yapılacak projeleri ve hizmetleri teşvik etme amacı taşıyor” açıklamasını yapmıştı.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.949 Değişim: 1,91% Hacim : 62.240 Mio.TL Son veri saati : 15:32
Düşük 4.871 09.12.2022 Yüksek 4.952
Açılış: 4.875
18,6449 Değişim: 0,04%
Düşük 18,6193 09.12.2022 Yüksek 18,6772
Açılış: 18,6381
19,6855 Değişim: -0,01%
Düşük 19,6559 09.12.2022 Yüksek 19,7832
Açılış: 19,6875
1.079,50 Değişim: 0,71%
Düşük 1.071,61 09.12.2022 Yüksek 1.079,88
Açılış: 1.071,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.