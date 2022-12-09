Enerji sektörü yaz için uyardı | Ekonomi Haberleri

Enerji sektörü gelecek yıl yaz ayları için ilave tedbirlere ihtiyaç olacağına dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; ICCI Enerji Ödülleri töreninde konuşan Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın, 2023 yılında kış koşullarının sertleşmesi halinde Avrupa’da ciddi enerji sıkıntıları yaşanmasının beklendiğini belirterek, “Türkiye olarak geçen yıl olduğu gibi beklenmedik bir doğalgaz tedarik kesintisi olmazsa mevcut gaz anlaşmalarımız ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzle 2023 kış dönemini önemli bir sıkıntı olmadan aşabileceğimiz tahmin ediliyor. Yalnız 2023 Haziran ayından itibaren yaz dönemi için ilave tedbirlere ihtiyaç olacaktır” diye konuştu. Törende konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın her şeyi tehdit ettiğini belirterek, “Dünya artık dönüşümü zorunlu kılıyor. Bu dönüşümde asıl unsur enerjideki dönüşüm olacak. Çünkü sera gazı emisyonlarının yüzde 70’i enerji üretiminden kaynaklanıyor” dedi. Yenilenebilir enerjide lider ülke olma konusunda adım atmaya devam edildiğini anlatan Altunyaldız, “Ülke olarak kurulu gücün yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmenin yanında, başta rüzgar olmak üzere güneşte ve diğer alanlarda santrallarda kullanılan teçhizatın yüzde 70’ini yapma yetkinliğine geldik” diye konuştu.

ICCI Enerji Ödülleri bu sene Konvansiyonel Santraller, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü, Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Özel Ödülü, Enerjide Yerli Teknoloji Liderleri olmak üzere 5 ana başlık altında verildi. TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel de, “ICCI Fuarımızın bir parçası olarak, 2011 yılından bu yana ICCI Enerji Ödülleri’ni de sürdürüyoruz. Enerji sektörüne yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek amacıyla verilen enerji ödülleri, ileri vadede de yapılacak projeleri ve hizmetleri teşvik etme amacı taşıyor” açıklamasını yapmıştı.

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