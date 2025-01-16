×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Enerji devi BP 4 bin 700 kişiyi işten çıkarıyor

Güncelleme Tarihi:

#BP#İşten Çıkarmalar#Maliyet Azaltma
Enerji devi BP 4 bin 700 kişiyi işten çıkarıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 14:45

İngiliz enerji şirketi BP, toplam iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen 4 bin 700 çalışanını işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Haberin Devamı

BP'nin AA muhabiriyle yazılı olarak paylaştığı açıklamasına göre, geçen yıl maliyetlerini düşürmek, performansı iyileştirmek ve rekabet gücünü artırmak için başlattığı program kapsamında işten çıkarmalara yönelik de karar alındı.

Şirket, bugün çalışanlarına, söz konusu program kapsamında 4 bin 700 pozisyonun etkilenebileceğini açıkladı. Bu rakam, bp'nin toplam iş gücünün yüzde 5'ine karşılık geliyor. Şirketin hali hazırda 87 bin 800 çalışanı bulunuyor.

BP ayrıca yüklenici firmalardaki 3 bin pozisyonun da kesileceğini duyurdu.

İngiliz şirket, geçen yıl açıkladığı program kapsamında, maliyetlerini 2026 sonuna kadar 2 milyar dolar azaltma hedefi belirlemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BP#İşten Çıkarmalar#Maliyet Azaltma

BAKMADAN GEÇME!