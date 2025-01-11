Enerji Bakanlığı: Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru kırıldı

Haberin Devamı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.