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Enerji Bakanlığı: Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru kırıldı

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#Enerji Bakanlığı#Bor#Big Para
Enerji Bakanlığı: Borda 2024te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 12:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi.

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.

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#Enerji Bakanlığı#Bor#Big Para

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