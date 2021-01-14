‹ Önceki Haber Almanya 2020'de yüzde 5 daraldı Almanya 2020'de yüzde 5 daraldı

En fazla yatırım payını Türkiye aldı

14.01.2021 - 14:14 | Son Güncelleme :
En fazla yatırım payını Türkiye aldı | Ekonomi Haberleri

EBRD, 2020 yılında 11 milyar Euro yatırım yaparken, en fazla payı 1.7 milyar Euro ile Türkiye aldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) şirketlerin koronavirüs salgınını ekonomik etkisinden daha az yaralanmasını sağlamak için yatırımlarını 11 milyar Euro seviyesine çıkararak 2020 yılında rekor kırdı.

EBRD'nin bugün açıklanan yıllık faaliyet raporunda Türkiye'nin 1.7 milyar Euro yatırımla Mısır'ı geçerek en fazla yatırım yapılan ülke pozisyonuna yükseldiği açıklandı. Bu yatırımların yarısından fazlası yerel bankalara yapılmış durumda. EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink Türkiye'de geleceğe yönelik beklentilerin genel olarak iyileştiğini söyledi.

Rigterink "Türkiye'ye baktığınızda merkez bankası başkanı ve maliye bakanının değişmesiyle birlikte güven yeniden tesis edilmiş ve bu da TL'deki değer kazanımı ile açık bir şekilde görülebiliyor" dedi.

##$HABER_1467633$##

EBRD geçtiğimiz yıl salgından etkilenen mevcut müşterileri için acil kısa vadeli likidite, işletme sermayesi, ticaret finansmanı ve yeniden yapılandırma sağlamaya odaklandı.

Rigterink bankanın kârının 2019 yılındaki 1.4 milyar Eurodan 2020 yılında 100 milyon Euro kâra gerilediğini söyledi. EBRD'nin tam finansal raporunu önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.

Büyük çoğunluğuna G7 ülkelerinin sahip olduğu EBRD, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanısıra aralarında Afrika'dan Mısır, Tunus, Fas gibi ülkelerin de bulunduğu 38 ülkeye yatırım yapıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.561 Değişim: 0,12% Hacim : 18.214 Mio.TL Son veri saati : 14:19
Düşük 1.556 14.01.2021 Yüksek 1.568
Açılış: 1.567
7,3856 Değişim: -0,23%
Düşük 7,3685 14.01.2021 Yüksek 7,4582
Açılış: 7,4028
8,9941 Değişim: -0,07%
Düşük 8,9774 14.01.2021 Yüksek 9,0707
Açılış: 9,0004
436,46 Değişim: -0,70%
Düşük 435,43 14.01.2021 Yüksek 441,73
Açılış: 439,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.