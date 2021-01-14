En fazla yatırım payını Türkiye aldı | Ekonomi Haberleri

EBRD, 2020 yılında 11 milyar Euro yatırım yaparken, en fazla payı 1.7 milyar Euro ile Türkiye aldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) şirketlerin koronavirüs salgınını ekonomik etkisinden daha az yaralanmasını sağlamak için yatırımlarını 11 milyar Euro seviyesine çıkararak 2020 yılında rekor kırdı.

EBRD'nin bugün açıklanan yıllık faaliyet raporunda Türkiye'nin 1.7 milyar Euro yatırımla Mısır'ı geçerek en fazla yatırım yapılan ülke pozisyonuna yükseldiği açıklandı. Bu yatırımların yarısından fazlası yerel bankalara yapılmış durumda. EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink Türkiye'de geleceğe yönelik beklentilerin genel olarak iyileştiğini söyledi.

Rigterink "Türkiye'ye baktığınızda merkez bankası başkanı ve maliye bakanının değişmesiyle birlikte güven yeniden tesis edilmiş ve bu da TL'deki değer kazanımı ile açık bir şekilde görülebiliyor" dedi.

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EBRD geçtiğimiz yıl salgından etkilenen mevcut müşterileri için acil kısa vadeli likidite, işletme sermayesi, ticaret finansmanı ve yeniden yapılandırma sağlamaya odaklandı.

Rigterink bankanın kârının 2019 yılındaki 1.4 milyar Eurodan 2020 yılında 100 milyon Euro kâra gerilediğini söyledi. EBRD'nin tam finansal raporunu önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.

Büyük çoğunluğuna G7 ülkelerinin sahip olduğu EBRD, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanısıra aralarında Afrika'dan Mısır, Tunus, Fas gibi ülkelerin de bulunduğu 38 ülkeye yatırım yapıyor.

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