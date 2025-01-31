×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

Güncelleme Tarihi:

#En Düşük Emekli Aylığı#TBMM#Tüketici Fiyatları Genel Endeksi
En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 04:00

EN düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkaran düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Haberin Devamı

Düşük emekli aylıklarında, 1969 lira artışla yüzde 15.75 oranında iyileştirmeyi de içeren torba yasa Genel Kurul’da görüşüldü. Kabul edilen maddeye göre 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyatları genel endeksi dikkate alınarak 14 bin 469 liraya yükseltildi. Dosya bazında öngörülen bu tutar, ölüm aylığı alan dullar ile yetim aylıklarında bu miktarın altında olabilecek.

FARK ÖDENECEK

2025 Ocak itibariyle 12 bin 500 lira aylık alan emekli sayısı 1 milyon 980 bin kişi civarında. Düzenleme bu ay başından itibaren geçerli olduğundan, 2025 Ocak ayıkları ödenen emekliler, fark ödemelerini gelecek haftalarda alacaklar.

Yasadaki diğer maddelere göre işverene asgari ücret için verilecek destek tutarı 1000 liraya çıkarıldı. 2016 yılından beri devam eden işveren desteğinin, 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 lira, aylık 1000 lira ödenmesine devam edilecek. Bu teşvik İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak SGK’ya aktarılıyor. 2024 yılının 9 ayında asgari ücret desteğinden yararlanan 1 milyon 469 bin 965 işyerine toplam 38 milyar lira civarında destek sağlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#En Düşük Emekli Aylığı#TBMM#Tüketici Fiyatları Genel Endeksi

BAKMADAN GEÇME!