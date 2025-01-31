En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

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Düşük emekli aylıklarında, 1969 lira artışla yüzde 15.75 oranında iyileştirmeyi de içeren torba yasa Genel Kurul’da görüşüldü. Kabul edilen maddeye göre 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyatları genel endeksi dikkate alınarak 14 bin 469 liraya yükseltildi. Dosya bazında öngörülen bu tutar, ölüm aylığı alan dullar ile yetim aylıklarında bu miktarın altında olabilecek.

FARK ÖDENECEK

2025 Ocak itibariyle 12 bin 500 lira aylık alan emekli sayısı 1 milyon 980 bin kişi civarında. Düzenleme bu ay başından itibaren geçerli olduğundan, 2025 Ocak ayıkları ödenen emekliler, fark ödemelerini gelecek haftalarda alacaklar.

Yasadaki diğer maddelere göre işverene asgari ücret için verilecek destek tutarı 1000 liraya çıkarıldı. 2016 yılından beri devam eden işveren desteğinin, 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 lira, aylık 1000 lira ödenmesine devam edilecek. Bu teşvik İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak SGK’ya aktarılıyor. 2024 yılının 9 ayında asgari ücret desteğinden yararlanan 1 milyon 469 bin 965 işyerine toplam 38 milyar lira civarında destek sağlandı.