En çok satan benzinli, hibrit ve elektrik otomobiller üzerinden hesapladık... İşte 2025’te kontağı çevirmenin maliyeti

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TÜRKİYE’de bir otomobil sahibi olabilmek kadar otomobili yürütmenin yıllık maliyeti de önemli. MTV, kasko, sigorta primi, bakım ve yakıt masrafları derken liste uzayıp gidiyor. Yeni yıldan itibaren sıraladığımız bu kalemler yeniden hesaplanarak güncellendi ve başta MTV olmak üzere birçok kalemin fiyatı arttı. Biz de, her sene başında olduğu gibi 2025 yılında da otomobil sahibi olmanın yaklaşık maliyetini güncel rakamlarla hesapladık. Bunun için İstanbul’da yaşayan, 35 yaşlarında, sigorta risk primi düşük, 1-3 yaşındaki otomobili ile yılda 15 bin kilometre yol yapan bir araç sahibinin bir yılda cebinden çıkaracağı minimum tutarları göz önüne aldık.

70 BİN TL’Yİ GÖZDEN ÇIKARMAK GEREK

Buna göre, 2025 yılı boyunca küçük ve orta sınıfta benzinli bir otomobilin kontağını çevirmenin maliyeti MTV, kasko, sigorta, bakım ve yakıt giderleri dikkate alındığında 70 bin TL’ye yaklaşacak. Benzinli bir otomobil için biraz daha üst sınıflara çıkıldığında söz konusu maliyet 75 bin TL’lere kadar çıkacak. Tam hibrit veya bataryalı bir elektrikli otomobil tercih edildiğinde yakıt/elektrik giderleri ciddi oranda düşecek ancak sürücüler bu kez de yüksek kasko ve MTV tutarlarıyla karşılaşacak. 1-3 yaşlarında tam hibrit bir otomobilin yıllık yürütme maliyeti 73 bin TL’yi bulurken elektrikli otomobiller yaklaşık 58 bin TL (yüzde 50 evden şarjla yaklaşık 51 bin TL) ile yürütme maliyeti en düşük otomobiller olmayı sürdürecek.

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EGEA’DA 66 BİN TL TIGUAN’DA 74 BİN TL

Dokuz yıldır Türkiye’nin en çok satan otomobili olan FIAT Egea’nın (1.6 dizel otomatik) bu yılki MTV’si 10 bin 112 TL, kasko tutarı 9 bin 407 TL, sigorta primi 6 bin 533 TL, minimum bakım masrafı 6 bin 278 TL’ye ulaşacak. Bu giderlere 34 bin TL’yi bulan yıllık yakıt gideri de eklendiğinde 2025 yılında 1-3 yaşında FIAT Egea sahiplerinin cebinden yaklaşık 66 bin 680 TL’lik yürütme maliyeti çıkmış olacak. Aynı koşullarda Bursa’da üretilen Renault Clio için ödenecek yıllık yürütme maliyeti 69 bin TL’yi bulurken; Volkswagen Tiguan için yaklaşık 74 bin 390 TL, Skoda Superb için ise 71 bin 748 TL’yi gözden çıkarmak gerekecek. Yakıt konusunda cimri olan tam hibrit otomobillerden Toyota Corolla Hybrid’in ise yüksek kasko ve MTV’si (1.8 litre motor hacmi) nedeniyle yürütme maliyeti 73 bin TL’ye ulaşacak.

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YERLİ OTOMOTİV ÜRETİCİLERİNDEN REKABETÇİLİK ALARMI... ROMANYA’DAN DAHA PAHALIYA ÜRETECEĞİZ

TÜRK ihracatçılarının uzun süredir gündemden düşürmediği üretimde rekabetçiliğin kaybedilmesi ilgili Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu’dan önemli bir açıklama geldi. Rekabetçiliğin aşınmaya devam ettiğini belirten Eroldu, “2024 yılında işçilik maliyetlerinde Romanya ile aynı seviyeye geldik. Herhalde 2025’te de Romanya’dan daha pahalı bir ülke olacağız. Türkiye’de 2022 yılında 4-5 Euro mertebesinde olan saatlik ücretler 2024 yılında 11 Euro’lara geldi. Türkiye’nin AB’deki Romanya ile aynı maliyete gelmesi büyük bir tehdit. Siz şimdi Avrupalı bir üreticisiniz, gümrük duvarları olmayan Avrupa kanunlarının geçerli olduğu bir ülkede mi yatırım yaparsınız yoksa Türkiye’de mi yatırım yaparsınız” dedi.

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Cengiz Eroldu

‘MATRAHLAR GÜNCELLENMELİ’

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen 2024 yılı değerlendirme toplantısında otomotiv basınına açıklamalar yapan Eroldu, iç pazarda yüzde 30’lara kadar gerileyen yerli araç payının arttırılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun için hükümetin ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranması gibi adımlar attığını da hatırlatan Cengiz Eroldu, en son Kasım 2022’de güncellenen matrah limitlerinin güncellenmesi gerektiğinin de yeninden altını çizdi.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ TALEBİMİZİ İLETTİK

Eroldu’nun üzerinde durduğu konulardan birisi de hurda teşviki oldu. Daha önce hurda araçlara verilecek yeşil fon önerisiyle ilgili Bakanlık yetkilileriyle görüştüklerini ve bu yönde taleplerini ilettiklerini söyledi. Eroldu, daha önce yaptığı açıklamada, “Bu teşvik, geçmişte olduğu gibi ÖTV indirimi yoluyla değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden oluşturulacak bir fonla, eski aracını bertaraf edene belli bir rakam verilmesi, şeklinde olsun istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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BYD’NİN SATIŞLARIYLA AÇIK DAHA DA BÜYÜR

OTOMOTİVDE 2023 yılında verilen dış ticaret açığının 2024 yılının 11 aylık sonuçları doğrultusunda kapandığını belirten OSD Başkanı Eroldu, “Otomotivde 11’nci ay sonuçları itibariyle 500 milyon dolarlık bir fazlalık yaratabildik. Bunun da en büyük sebebi ülkedeki özellikle iç pazardaki ithalatın geçmiş yıllara göre işte 10-15 puan artış göstermesi. Alınan önlemlerle ithalatları azalsa da 2024 yılında Çinli oyuncuların Türkiye pazarında belli bir pay almaları bu rakamları büyüten unsurlar oldu. Tek başına otomobile baktığımız zaman, geçen sene 6.6 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı vermiştik. Bu sene ise 11 ayın sonunda 4.2 milyar dolar açık var. İşte yeni pazara giren bir Çinli marka, ne kadar sattığını gururla açıkladı. Dolayısıyla o rakamları da koyduğumuz zaman bu rakam da herhalde gene 2023 yılına paralel bir noktaya gelecektir” dedi.

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AVRUPA’DA YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

2025 yılının ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulacak olan Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Alpine A290, European Car of the Year (COTY) “Yılın Otomobili” jürisi tarafından verilen prestijli bir unvan olan “2025 Yılının Otomobili” olarak seçildi. Geçtiğimiz kasım ayında yapılan ilk tur oylamada, Alpine A290 ile birlikte yarışmaya katılan Renault 5 E-Tech Elektrikli, Alfa Romeo Junior, Citroen e-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster ve Kia EV3 ile birlikte yedi finalistten biri olarak seçildi. “Yılın Otomobili” seçilen Renault 5 ve Alpine A290 ikilisi, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin oylarıyla, 353 puanla zirvede yer aldı. Renault 5; Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) ve Scenic E-Tech Elektrik’ten (2024) sonra “Yılın Otomobili” ödülünü kazanan sekizinci Renault modeli oldu.

TOGG’DA 51 BİN TL’YE DÜŞÜRMEK MÜMKÜN



2024 yılının en çok satan elektrikli otomobili Togg T10X’te ve diğer benzer bataryalı elektrikli otomobillerde enerji giderini düşürmek mümkün. Üstelik yıllık bakım masrafı da yok. Ancak, burada da yüksek MTV ve kasko tutarları nedeniyle söz konusu avantajın bir kısmı kayboluyor.

Örneğin, 2025 yılında Togg T10X için ödenecek MTV tutarı 14 bin 716 TL. Bu tutara 18 bin 976 TL’lik kasko, 5 bin 880 TL’lik sigorta da eklendiğinde üç kalemde 39 bin 572 TL gibi bir masraf çıkıyor. T10X’te sadece özel şarj istasyonlarından şarj edildiğinde yıllık 18 bin 844 TL, yarısı evden yarısı özel şarj istasyonlarından şarj edildiğinde 11 bin 908 TL enerji gideriyle karşılaşılıyor. Hepsi alt alta toplandığında 2025’te T10X sahibi olmanın maksimum maliyeti 58 bin 416 TL’yi buluyor. Ancak şarjın yüzde 50’si evden gerçekleştiril-diğinde bu tutarı 51 bin 480 TL’ye kadar indirmek mümkün. Benzer tutarlar gücü 160 kW’yı geçmeyen diğer elektrikli otomobiller için de geçerli.