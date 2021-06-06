En çok bu otomotiv markaları satıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de geçen ay en fazla otomobil satışını Fiat, en fazla hafif ticari araç satışını da Ford gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu.

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 43 bin 138 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 61,9 artışla 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı.

TOPLAM SATIŞLARDA İLK 5 MARKA

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 6 bin 260 satışla Volkswagen (VW) ve 5 bin 330 satışla da Renault takip etti. Ford, 4 bin 463 satışla dördüncü ve Toyota da 3 bin 466 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA VOLKSWAGEN ÜÇÜNCÜ OLDU

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 135'le Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 33'le Renault ve 4 bin 506 ile Volkswagen izledi.

Toyota, 2 bin 878 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 561 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

MAYISTA 4 FERRARİ SATILDI

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart ve Maserati hariç tüm markalardan satış yapıldı. Mayısta, 4 Ferrari, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 1 Bentley ve 1 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİDE FORD LİDER

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 3 bin 369 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 883 satışla Fiat ve 1.754 satışla da Volkswagen izledi.

Toyota, 588 satışla dördüncü ve Peugeot da 514 satışla beşinci oldu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İLK 5 MARKA

Bu arada, yılın ilk 5 ayında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 72 artarak 314 bin 882 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 5 ayında 183 bin 95 adetlik satış yapılmıştı.

Bu dönemde Fiat, 47 bin 194 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 34 bin 644 ile Volkswagen ve 32 bin 115 ile Renault takip etti.

Etiketler