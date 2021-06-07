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Bitcoin 36 bin dolar sınırında!

07.06.2021 - 09:21 | Son Güncelleme :
Bitcoin 36 bin dolar sınırında! | Bitcoin Haberleri

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin, Florida’da düzenlenen bir Bitcoin konferansında, en büyük kripto para birimini ülkesinde yasal para birimi yapacaklarını açıklamasına karşın, 35 bin - 37 bin dolar bandında hareket ederken; şu dakikalarda 36 bin sınırında hareket ediyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin, Florida’da düzenlenen bir Bitcoin konferansında, en büyük kripto para birimini ülkesinde yasal para birimi yapacaklarını açıklamasına karşın, 35 bin - 37 bin dolar bandında hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 35 bin 304 ve 36 bin 790 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, saat 09.18 itibarıyla yüzde 2.25 oranında düşüşle 36 bin 228 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 683 milyar dolara düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 654 ve 2 bin 797 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.74 artışla 2,781.05 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 21.00 ve piyasa hacmi de 324 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.0 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de yaklaşık 62 milyar dolar düzeyindeydi.

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Piyasalarda alım ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca 17 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 671 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki konumunu korudu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10 bin 297 kripto para biriminin işlem gördüğü 383 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.9’unu Bitcoin, yüzde 19.4’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar dolar düzeyindeydi.

Bitcoin’i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyleyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Önümüzdeki hafta bizzat Bitcoini El Salvadorda yasal ve dolaşımdaki para birimi haline getirecek bir yasa tasarısını Kongreye göndereceğim. Kısa vadede bu kararın ülkenin istihdamına olumlu etki edeceğini ve binlerce kişiye finansal erişimi sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bukele’nin planı Kongre tarafından desteklenirse, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak ve böylece Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları’yla birlikte kullanılacak.

Bukele’ye göre Bitcoin, ülke dışında yaşayan El Salvadorlular’ın ülkelerine para göndermelerini kolaylaştıracak.

Birleşik Krallık Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), çoğu kripto para firmasının kara para aklamayı önlemek gibi çeşitli kriterleri karşılamadığını, bu nedenle biçok kripto para firmasının kuruma yaptığı başvuruyu geri çektiğini bildirdi.

Birleşik Krallık’ta kripto para hizmetleri sunan firmaların FCAya kayıt yaptırması gerekiyor. Daha önce 9 Temmuz olarak açıklanan kayıt işlemleri için belirlenen son tarih, 31 Mart 2022ye uzatıldı.

FCAdan Ocak ayında yapılan açıklamada, kripto paralara yatırım yapmanın yüksek risk barındırdığı uyarısını yapılmış ve bu alana yatırım yapan kişilerin tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiğine dikkat çekilmişti.


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