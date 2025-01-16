Emekliye maaş ayarının maliyeti 47.7 milyar lira

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İşverene yapılacak bin liralık desteğin maliyeti ise aylık 5.26 milyar lira, yıllık bazda ise 63.13 milyar lirayı bulacak.

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya çıkarılmasına yönelik yasa teklifinin etki analizine göre, mevcut durumda gelir ve aylık ödenen 16.6 milyon kişi bulunuyor. 2024 yılı aralık ayı itibariyle 12 bin 500 liranın altında aylık ödenen kişi sayısı 3.8 milyon kişi iken, 2025 ocak ayı dönem artışı sonrası sayı 1.98 milyon kişiye geriledi. En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 liraya çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3.87 milyon olacak. En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 2025 yılı Ocak ödeme dönemi itibariyle 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ile yıllık yaklaşık 47.7 milyar liralık maliyet öngörülürken, “2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren dosya aylıklarına uygulanacaktır” denildi.

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İŞVEREN DESTEĞİ 63.13 MİLYAR LİRA

Yasa teklifinde işverene bin lira asgari ücret desteği verilmesi uygulaması da yer alıyor. Etki analizinde, “Getirilen düzenleme ile asgari ücret desteğinin 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 lira, aylık bin lira olarak uygulanması amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemenin maliyetini; aylık 5.26 milyar lira, yıllık 63.13 milyar lira olacağı öngörülmektedir” denildi.

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında başladı ve 2024 yılına kadar her yıl uzatıldı. 2023 yılının ilk altı ayında 400 lira, ikinci altı aylık dönemde ise 500 lira destek ödemesi yapılırken, 2024 yılında ise destek tutarı sigortalı başına aylık 700 lira olarak uygulanmıştı. Etki analizine göre, 2024 yılının ilk dokuz ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 469 bin 965 işyeri yararlandı ve toplam 38.12 milyar lira destek sağlandı. Uygulamanın hayata geçirildiği 2016 yılından itibaren ise toplam 123,55 milyar liralık destek sağlandı.

2024 YILI AÇIĞI 2.1 TRİLYON LİRA

Bütçe aralık ayında 829.2 milyar lira açık verirken, 2024 yılının tamamında bütçe açığı 2.1 trilyon lira oldu. Ocak-aralık dönemi bütçe harcamaları 10 trilyon 777 milyar lira, faiz harcamaları 1 trilyon 270 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri ise 8 trilyon 670 milyar lira, vergi gelirleri de 7 trilyon 304 milyar lira olarak gerçekleşti.