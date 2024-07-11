Emekliler ne kadar zam alacak? Maaş farkı yüzde 116'ya çıkabilir | Ekonomi Haberleri

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam gelişmesinde AK Parti kurmayları toplantı kararı aldı. Birçok emekliye kök maaşının üzerinden artış yapılması bekleniyor. 6 bin lira kök maaşı olan emekli 13 bin lira en düşük emekli maaşı alırsa yüzde 116 fark almış olacak.

Türkiye'de yılbaşından bu yana kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilere maaşları 10 bin liraya tamamlanarak ödeniyor. Son yapılan yüzde 24.73'lük zammın ardından maaşı yine 10 bin liranın altında kalan emeklilere yönelik yeni düzenleme yapılması planlanıyor. Düzenleme kapsamında 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının 12-13 bin lira seviyelerine çekilmesi planlanıyor.

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MAAŞLAR NEDEN DÜŞÜK KALIYOR?

En düşük emekli maaşını alan emeklilerin büyük kısmı kısmi emeklilikten faydalandığı için en düşük emekli aylığını alıyor. Başka bir deyişle emeklilik için gereken en asgari şartları sağlayan kişilere kısmi emekli deniyor. Örnek vermek gerekirse 3600 ya da 4500 prim günü ödemiş, yaşını doldurmuş kişiler emeklilik için başvuruyor ve sağlaması gereken esas prim gün sayısını sağlamadıkları için kısmi emekli oluyorlar.

Bunun dışında primleri sürekli asgari ücret üzerinden yatan kişilerin maaşları da en düşük emekli aylığı seviyesinde kalıyor.

MAAŞI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLANA ZAM YAPILACAK MI?

Güncel zam oranıyla maaşı 12-13 bin lira olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Yapılacak toplantıda seyyanen zammın gündemde olmadığı belirtildi. Daha önce de en düşük emekli maaşına yapılan artışla, en düşük emekli maaşından yüksek alan ancak en düşük emekli maaşı kapsamına giren emeklilere de zam yapılmamıştı.

2025'TE ZAM NE OLUR?

Temmuz-Aralık ayları arasında her ay aylık enflasyonun yüzde 1.50 geldiği varsayılırsa Ocak 2025 tarihinde emekli maaşlarına yüzde 9.34 oranında zam yapılacak.

Aynı hesaplama dahilinde enflasyonun her ay yüzde 2 oranında geldiğini varsayarsak zam oranı yüzde 14.86 olacak. 15 bin lira maaş alan bir emekli Ocak-Temmuz 2025 arasında 17 bin 229 lira almış olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİYE ÖDENEN FARK YÜZDE 100'Ü AŞABİLİR

Kök maaşı 6 bin lira seviyesinde olan bir emekliye 10 bin lira maaş verildiği için aradaki yüzde 66 fark veriliyor. 6 bin lira kök maaşı olan bir emekliye 13 bin lira maaş verildiğinde bu fark yüzde 116'ya yükseliyor.

ÇALIŞANLAR DİKKAT! EMEKLİ MAAŞLARINIZA ZAM GELDİ

Emekli olmayıp emekli aylık bilgisini hesaplamak isteyenler için e-Devlet'te sisteme yükleme işlemi tamamlandı. SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zam oranı kadar yansıtılan farkla emekli olmayıp çalışan kişiler bugün emekli olsalar alacakları maaşı görebiliyor.

Not: Görülen maaş emekli maaşıdır ancak şartlar tamamlanmadığı için emekli maaşı hak edilmemiştir. Şartlar tamamlandıktan sonra SGK'nın hesaplamaları yapılarak emekli aylığı bağlanıyor. Hesaplama için toplam prim gün sayısının 3600'den fazla olması gerekiyor.

4A'lılar için sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-emekli-aylik-bilgisi-hesaplama

4B'liler sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

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Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

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