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Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

18.12.2021 - 09:34
Emekli maaşında konuşulan iki seçenek | Ekonomi Haberleri

Emeklilere yeni yılda yapılacak zam konusunda iki seçenekli bir çalışma hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; asgari ücretin arttırılması çalışmalarının tamamlanmasının ardından, gözler emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenlemeye çevrildi. Bütçe görüşmeleri, emekli maaşının iyileştirilmesi kulisine dönüştü. İlgili bakanlar, milletvekillerinin ısrarlı soruları üzerin iki seçenekli çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirttiler.

Edinilen bilgiye göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.

BEKLENTİ YÜKSELDİ

AK Parti milletvekillerinin, “Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretin artışı ile birlikte emeklilerde de büyük beklenti oluştu. Emekli maaşlarına asgari ücretteki artışın altında bir artış olmamalı” dedikleri öğrenildi.

İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.

Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.

Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği ancak özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Emeklilerle ilgili dernek ve STK’lar da asgari ücrette yapılacak artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini dile getiriyor.

 


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