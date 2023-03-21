Elon Musk'tan Fed'e faiz çağrısı | Ekonomi Haberleri

İş insanı Elon Musk, Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde 50 baz puanlık indirim yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Fed üzerindeki faiz baskısı artmaya devam ediyor. ABD'de iki bankanın batmasının ardından Fed'in faiz artırımlarını gözden geçirmesi yönünde piyasada oluşan konsensusa milyarder iş insanı Elon Musk da dahil oldu.

Musk, Fed'in faizi 50 baz puan indirmesine yönelik açıklama yaptı.

Bill Ackman'ın "Ortam yeni bir faiz artırımına hazır değil" tweetine yanıt veren Elon Musk "Fed'in en az 50 baz puan faiz indirmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Musk daha önce de Fed'i faiz indirimine davet etmişti.

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