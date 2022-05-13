Elon Musk açıkladı! Twitter'ın satın alması geçici olarak askıya alındı | Ekonomi Haberleri

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına ilişkin girişimi geçici olarak durduruldu. Elon Musk satın almanın geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Dünyanın en büyük satın almalarından biri olacak olan Twitter'ın satışı geçici olarak askıya alındı. Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul eden Twitter yönetimi şirketin devri için çalışmalara başlamış, Musk ise ödeme yapabilmek için nakit ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını aramaya başlamıştı. Bir kısmını peşin bir kısmını da banka kredisiyle ödemesi muhtemel olan Musk'ın satın alma girişiminde yine pürüz çıktı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasına yönelik anlaşmanın geçici olarak askıya alındığı yönündeki söylentilere ilişkin açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, spam ve fake hesapların oranına ilişkin Twitter tarafından bu ay başlatılan, spam ve fake hesapların aktif hesapların yüzde 5'inden az olduğuna işaret eden çalışmanın bitmesinin beklendiğini vurguladı.

Spam ve fake hesapların temizlenmesinin ardından satış işlemine devam edileceği öngörülüyor.

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