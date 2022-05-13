  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Elon Musk açıkladı! Twitter'ın satın alması geçici olarak askıya alındı
‹ Önceki Haber Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı Sonraki Haber › Altın fiyatları 3 ayın dibini gördü Altın fiyatları 3 ayın dibini gördü

Elon Musk açıkladı! Twitter'ın satın alması geçici olarak askıya alındı

13.05.2022 - 14:26
Elon Musk açıkladı! Twitter'ın satın alması geçici olarak askıya alındı | Ekonomi Haberleri

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına ilişkin girişimi geçici olarak durduruldu. Elon Musk satın almanın geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Dünyanın en büyük satın almalarından biri olacak olan Twitter'ın satışı geçici olarak askıya alındı. Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul eden Twitter yönetimi şirketin devri için çalışmalara başlamış, Musk ise ödeme yapabilmek için nakit ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını aramaya başlamıştı. Bir kısmını peşin bir kısmını da banka kredisiyle ödemesi muhtemel olan Musk'ın satın alma girişiminde yine pürüz çıktı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasına yönelik anlaşmanın geçici olarak askıya alındığı yönündeki söylentilere ilişkin açıklama yaptı. 

Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, spam ve fake hesapların oranına ilişkin Twitter tarafından bu ay başlatılan, spam ve fake hesapların aktif hesapların yüzde 5'inden az olduğuna işaret eden çalışmanın bitmesinin beklendiğini vurguladı.

Spam ve fake hesapların temizlenmesinin ardından satış işlemine devam edileceği öngörülüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4738 Değişim: 0,58%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1254 Değişim: 0,75%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
902,70 Değişim: 0,35%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.