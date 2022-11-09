  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
‹ Önceki Haber Asgari ücret komisyonu aralıkta toplanıyor Asgari ücret komisyonu aralıkta toplanıyor Sonraki Haber › Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı

Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

09.11.2022 - 10:04 | Son Güncelleme :
Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı | Ekonomi Haberleri

ABD'li iş adamı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Tesla hisselerinin 3,95 milyar dolarlık kısmını sattı.

 

Dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Tesla hisselerinden 3,95 milyar dolarlık kısmını daha sattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan bildirime göre Tesla'nın net değerinin 200 milyar doların altına düşmesinin ardından Musk, cuma ve salı günleri arasında 19,5 milyon hisseyi sattı.

##$HABER_1475195$##

Musk, geçtiğimiz nisan ayında Tesla hisselerinden 8,5 milyar dolar, ağustos ayında da 6,9 milyar dolarlık kısmını satmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.361 Değişim: 0,00% Hacim : 108.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.333 09.11.2022 Yüksek 4.427
Açılış: 4.370
18,5835 Değişim: -0,02%
Düşük 18,5536 10.11.2022 Yüksek 18,6574
Açılış: 18,5878
18,6483 Değişim: 0,12%
Düşük 18,5912 10.11.2022 Yüksek 18,7084
Açılış: 18,626
1.022,05 Değişim: 0,39%
Düşük 1.017,49 10.11.2022 Yüksek 1.023,56
Açılış: 1.018,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.