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Elektrikte indirim devrede

02.03.2022 - 09:35
Elektrikte indirim devrede | Ekonomi Haberleri

Yüksek elektrik fiyatlarına gelen tepkilerin ardından 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda düşük kademe limiti günlük 8 kilovatsaate (kwh) çıkarıldı. Aylık bazda ilk kademe için sınır 240 kwh oldu. Bu oran konut abonelerinin yüzde 81’i olan 32 milyon aboneyi kapsıyor. Ticarethane abonelerinde ise ilk kademe sınırı 900 kwh olarak belirlendi. 900 kwh’ye kadar ticarethane abonelerinde yüzde 25 indirim olacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; son dönemlerde elektrik fiyatlarına gelen tepkiler sonrasında aylık düşük tarife limiti olarak belirlenen 150 kilovatsaat yükseltilerek, 240 kilovatsaate çıkarıldı. Ticarethanelerde de 900 kilovatsaate kadar olan kısım için yüzde 25’lik indirim yapıldı. Ayrıca meskenlerde uygulanan yüzde 18’lik KDV, yüzde 8’e düşürüldü.

Yıl başından itibaren meskenlere getirilen kademeli tarifede, 150 kilovatsaate kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Gelen tepkilerden sonra 150 kw’lik sınır 210 kw’ye çıkarıldı ancak tepkiler devam edince bir süredir iyileştirme çalışmaları yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazartesi akşam meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sinin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü, ayrıca meskenlerde düşük tarife sınırının da günlük 8 kwh’e, aylık 240 kwh’e yükseltildiğini açıkladı. Yapılan yüzde 10’luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kwh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.26 lira, günlük tüketimlerinin 8 kwh’in üstündeki kısmı için ise 1.89 lira uygulanacak. Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması ile birlikte mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14’e ulaşabilecek. 30 günlük fatura döneminde 240 kwh tüketimi olan bir mesken abonesi, şubat ayında 350 lira elektrik faturası ödemişken, aynı tüketim miktarı için mart ayında 302 lira fatura ödeyecek.

TİCARETHANEDE SINIR 900 KWH

Elektrik tarifelerinde yapılan bir başka düzenleme ile ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçildi. Mart ayından itibaren ticarethane abonelerinin günlük 30 kwh’e (aylık 900 kwh) kadar tüketimleri için yüzde 25 oranında indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kwh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 2.05 lira olacak. Yılın başında ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırılmış ve 2.74 liraya çıkarılmıştı. Düzenleme yapılmadan önce 900 kwh’e kadar 2 bin 466 lira ödeyen ticarethane abonesi, 1 Mart tarihinden sonraki faturası için bin 845 lira ödeyecek. Bu düzenleme ticarethane abonelerinin yüzde 91’ini, yani yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsıyor.

CEMEVLERİ MESKEN GRUBUNDA

‘Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’da da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletildi. Böylece 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alındı. Türkiye’de yaklaşık 135 bin civarında kayıtlı dernek ve vakıf var.

‘ETKİLERİ NİSANDAN İTİBAREN GÖRÜLECEK’

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber’de katıldığı programda, mesken abone grubunda yer alan tüketiciler için KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü belirterek, yeni uygulamayla düşük tarife limitinin günlük ortalama 8, aylık ise 240 kilovatsaat olduğunu söyledi. Dönmez, tarımsal sulamada çiftçilerin kullandığı elektrikle ilgili olarak da KDV’yi yüzde 18’den 8’e indirerek iyileştirilme yapıldığını ifade ederek, “Tüketimine göre değişmekle birlikte faturalarda hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirme yüzde 8 ile 14 arasında bir indirime denk geliyor. Ticarethanede bir ve ikinci kademe arasında yüzde 25 iyileştirme oldu. Bu uygulama 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak. 1 Mart sonrası tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak. İyileştirmelerin asıl etkisi nisan ayından itibaren daha rahat görülecek” diye konuştu.


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