Elektrikli araçta ‘Çin Seddi’ yıkılıyor | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı Çin, 2025 yılından itibaren tahtını Avrupa’ya devrediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’ne göre, 2025’e kadar Avrupa’da satılan elektrikli araçların payı yüzde 30’a ulaşacak. Böylece, Avrupa ilk kez Çin’i sollayacak. Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı orta senaryo dikkat alındığında, aynı yıllarda Türkiye’de satılan araçların yüzde 15’inin elektrikli olması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinde Taylan Özgür Dil'in haberine göre; elektrikli araçlarda dünyanın en büyük pazarı olan Çin’in tahtı sallanıyor. 2022 yılında satılan tüm otomobillerin yüzde 20’sini yüzde 100 elektrikli otomobillerden oluşturduğu Çin’in liderliği 2025 yılından itibaren Avrupa’ya devretmesi bekleniyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin (ACEA) yayınlandığı son araştırmaya göre, yüzde 100 elektrikli otomobillerin pazar payının Avrupa genelinde (AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık dahil) 2025 yılına kadar yüzde 30’a ulaşması ve 2030 yılına kadar da yüzde 70 geçmesi bekleniyor. Böylece, özellikle 2025 itibarıyla Avrupa pazarının dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olarak zirveye yerleşeceği tahmin ediliyor.

10 ARAÇTAN 7’Sİ

Bu sonuçlar, 2030’da Avrupa’da satılan her 10 elektrikli otomobilden 7’sinin elektrikli olacağı, Çin’de ise bu rakamın 10’a 6 olarak kalacağını gösteriyor. ACEA’nın raporunda ayrıca, Çin’de satılan elektrikli araç satışlarının Ocak-Eylül 2022 döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 89.4 artarak 2.9 milyona ulaştığı ancak bu artışta ülkede elektrikli araçlar için verilen teşviklerin büyük rol oynadığı da kaydedildi. Aynı dönemde, elektrikli otomobil satışlarının Avrupa’da (AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık dahil) yüzde 25.7 artarak 1 milyona ulaştığı belirtildi.

ALTYAPI YETERSİZ

Raporda, Avrupa çapında elektrikli araçların önündeki en büyük engelin ise henüz yeterli olmayan şarj altyapısı olduğuna dikkat çekildi. Öyle ki, bugüne kadar elektrikli otomobiller için tüm şarj noktalarının neredeyse yüzde 50’si yalnızca iki AB ülkesinde (Hollanda: 90 bin, Almanya: 60 bin) yoğunlaşıyor. Şarj altyapıları hükümetlerin yatırımlarını hızlandırmaması halinde Avrupa pazarının önümüzdeki dönemde yaşayacağı en büyük sorunlardan birisi olarak görülüyor. Avrupa Birliği, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035’ten itibaren yasaklamıştı.

TÜRKİYE YÜZDE 15’E ULAŞABİLİR Mİ

2025’te Türkiye’deki elektrikli araç pazarı ise Avrupa’nın ancak yarısı kadar olabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası’na göre, orta senaryoda 2025 yılında Türkiye’de yıllık 120 bin adet tamamen elektrikli araç satılacağı tahmin edilmişti. Bu rakama göre, yıllık 750 bin adet civarında seyreden Türkiye pazarının 2025’te ortalama yüzde 15’i elektrikli araçlardan oluşabilir. Çalışmada, 2025’te; yüksek senaryoda yıllık elektrikli araç satışının 180 bin, orta senaryoda 120 bin, düşük senaryoda ise 65 bin olacağı belirtiliyordu. 2030 ise orta senaryoda 420 bin adet olarak açıklanmıştı.

Not: Rakamlar ACEA'dan alınmıştır. Türkiye verileri ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın orta senaryodaki elektrikli araç projeksiyonu dikkate alarak tabloya eklenmiştir.

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