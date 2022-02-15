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Elektrik paketinde sona gelindi

15.02.2022 - 09:36
Elektrik paketinde sona gelindi | Ekonomi Haberleri

Yüksek elektrik faturalarına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalarda sona geliniyor. Enerji yönetiminin yüksek elektrik fiyatlarına yönelik hazırladığı paketi alternatifli olarak kabinenin gündemine getireceği belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; esnafa kademeli tarife ile ilgili alternatifli çalışmalar yapılıyor. Oranlar yarın (çarşamba) kabineye anlatılacak. Ayrıca konutlarda bir KDV indiriminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Konutlar için bir başka alternatif, günlük 7 kw’lik alt kademe sınırının 8 kw’ya yükseltilmesi. Bu da sınırın 240 kw’ya çıkacağı anlamına geliyor.

NE OLABİLİR?

Yüksek elektrik fiyatları ile çalışmaya yönelik kabinede sunum yapılacağı ifade edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yapması beklenen sunumda konutlar için alternatifli modellerin anlatılacağı belirtiliyor. Yıl başından itibaren meskenlere getirilen kademeli tarifede, 150 kilovatsaate kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Gelen tepkilerden sonra 150 kw’luk sınır 210 kw’ya yükseltildi. Günlük tüketim 5 kw’ydu, 7 kw’ya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda günlük tüketim sınırının 8 kw’ya çıkarılmasının üzerinde durulduğu dile getiriliyor. 30 gün üzerinden 8 kw’ya yükseltilmesi halinde 210 kw’luk sınır 240 kw’ya çıkmış olacak.

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KDV İNDİRİMİ

Konutlarda bir başka alternatifin de KDV indirimi olduğu belirtiliyor. Elektrik fiyatları üzerinden yüzde 18 KDV alınıyor. Başka ülkelerde KDV indirimine yönelik adımlar atılıyor. KDV çalışmaları sırasında elektrikte indirim konusunun gündeme gelmediği belirtiliyordu. Elektrikte yapılacak bir KDV indiriminin her alanın girdisi olan bir mal ve hizmette oran indiriminin suistimale açık olduğu bu nedenle sıcak bakılmadığı ifade ediliyor. Ancak yeni çalışmalarda KDV indiriminin sadece konutlarla sınırlı kalması yönünde bir plan üzerinde durulduğu öğrenildi. Tüm abone gruplarında bir indirimin mümkün olmadığı vurgulandı.

ESNAFA KADEMELİ TARİFE

Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırılmıştı. Çalışmanın başından itibaren atılacak adımlar içinde esnafa kademeli tarifeye kesin gözüyle bakılıyor. Konutlardaki tüketime dayalı bir kademelendirmenin esnaf için de getirileceği söyleniyor. Küçük esnaf için düşünülen bu düzenlemede kademe oranlarına ilişkin alternatiflerin kabinede anlatılacağı ve buna göre bir kararın ortaya çıkacağı ifade edildi. Elektrik paketinde abone gruplarında bugüne kadar “ticarethane” statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıfların da bu gruptan çıkarılacağı kaydedildi.


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